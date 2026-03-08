Il primo oro italiano alle Paralimpiadi è targato Polha: Perathoner trionfa nello snowboard cross

La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Paraolimpici di Milano-Cortina 2026 arriva dallo snowboard cross. A conquistare il gradino più alto del podio nella categoria SB-LL2 è stato Emanuel Perathoner, portacolori della Polha Varese, che ha dominato la finale con una prova di forza assoluta. Si tratta di un risultato storico che sblocca il medagliere azzurro proprio in apertura della rassegna casalinga.

Il trionfo della Polha Varese sulla neve

Il successo di Perathoner porta ancora una volta alla ribalta l’eccellenza della Polha Varese nel panorama dello sport paralimpico internazionale. L’atleta ha saputo interpretare al meglio un tracciato tecnico e insidioso, mantenendo il controllo nelle fasi più critiche della discesa e staccando gli avversari diretti nelle curve finali.