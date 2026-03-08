Varese News

Sport

Il primo oro italiano alle Paralimpiadi è targato Polha: Perathoner trionfa nello snowboard cross

Una giornata storica per lo sport varesino che vede un proprio portacolori salire sul gradino più alto del podio nella categoria SB-LL2 dopo una finale condotta con autorità e immenso talento

Emanuel Perathoner Polha

La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Paraolimpici di Milano-Cortina 2026 arriva dallo snowboard cross. A conquistare il gradino più alto del podio nella categoria SB-LL2 è stato Emanuel Perathoner, portacolori della Polha Varese, che ha dominato la finale con una prova di forza assoluta. Si tratta di un risultato storico che sblocca il medagliere azzurro proprio in apertura della rassegna casalinga.

Il trionfo della Polha Varese sulla neve

Il successo di Perathoner porta ancora una volta alla ribalta l’eccellenza della Polha Varese nel panorama dello sport paralimpico internazionale. L’atleta ha saputo interpretare al meglio un tracciato tecnico e insidioso, mantenendo il controllo nelle fasi più critiche della discesa e staccando gli avversari diretti nelle curve finali.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.