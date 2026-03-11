“Il talento? È stare bene con se stessi e custodire i propri sogni”
L’educatore e docente dell’Insubria Piercarlo Citerio riflette sul significato del talento tra impegno, crescita e ruolo degli adulti e interverrà sabato 14 marzo durante la premiazione del contest promosso dall’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis
Che cos’è davvero il talento? Non soltanto un’abilità fuori dal comune o una qualità che porta al successo. Per Piercarlo Citerio, educatore professionale, consulente familiare e docente all’Università dell’Insubria di Varese, il talento ha prima di tutto a che fare con il rapporto che ciascuno costruisce con se stesso.
«Talento è stare bene soprattutto con noi stessi. È tenere strette le proprie passioni, i propri sogni e desideri» spiega. Un’idea che richiama una celebre frase di Walt Disney: «Se puoi sognarlo, puoi farlo».
Secondo Citerio, uno degli aspetti fondamentali dal punto di vista psicopedagogico è trasmettere ai bambini e ai ragazzi il valore dell’impegno. «È importante insegnare ad avere coraggio e tenacia. Occorre essere consapevoli della validità del fare fatica e dell’avere costanza: ciò che si conquista ha più valore. Lo si vive in modo diverso rispetto a quanto si ottiene in modo scontato e gratuito».
Il talento, dunque, non coincide con l’idea di essere “fenomeni”. «Essere fenomeni rappresenta un’apparente conquista di potere e fama, ma si scopre sempre che c’è qualcuno più bravo di noi». Per questo, sottolinea, «i veri talenti non portano necessariamente fama e potere. Al centro di tutto non sta cosa fai, ma come lo fai».
A volte sono proprio i più giovani a trovare le parole più efficaci per spiegare questo concetto. È accaduto anche nel contest promosso dall’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis, che ha invitato bambini delle scuole elementari e ragazzi delle medie a raccontare cosa significhi per loro il talento. Tra le riflessioni emerse ce n’è una che ha colpito particolarmente Citerio: «Il talento è un regalo che si scarta non con le mani ma con l’anima». Proprio gli elaborati dei partecipanti saranno al centro della premiazione in programma sabato 14 marzo alle 15 a Materia (Prenota qui il tuo posto).
Un passaggio che porta inevitabilmente anche al ruolo degli adulti e delle famiglie. «Ogni genitore è chiamato a trasmettere ai propri figli fiducia e sostegno – osserva -. Ti voglio bene se ottieni un buon risultato, ma ti voglio bene anche se il risultato è meno buono».
Allo stesso tempo, l’accompagnamento educativo non significa sostituirsi ai ragazzi o proteggerli da ogni difficoltà. «Il genitore non deve stare davanti a tirare né dietro a spingere, ma accanto. Non deve evitare anche le delusioni».
C’è poi un’altra competenza fondamentale da coltivare: la capacità di chiedere aiuto. «Chiedere aiuto, confrontarsi, non è da falliti ma da vincenti».
Una prospettiva che mette al centro l’unicità di ogni persona. «Ciascuno di noi – bambino, ragazzo, giovane, uomo o donna – è unico e meraviglioso».
Sabato 14 marzo queste riflessioni troveranno spazio nell’incontro aperto al pubblico a Materia, dove si terrà la premiazione del contest promosso dall’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis. Il pomeriggio sarà animato dalle letture dell’associazione Parole in Viaggio, dalla premiazione degli elaborati finalisti e da un momento conviviale con merenda, pensato per condividere insieme il significato del talento raccontato dai più giovani.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA GIORNATA
Materia si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
ClaudioCerfoglia su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.