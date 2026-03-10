Varese News

In Salone Estense torna la mostra di Varese Alzheimer e le tavole si vestono di mare

La galleria di tavole in gara si potrà visitare martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo. Premiazioni mercoledì alle 17

C’è un appuntamento che ogni anno trasforma il Salone Estense di Varese in una sala da pranzo del settecento: torna anche quest’anno, per la ventitreesima edizione, la Mostra Tavole Addobbate organizzata da Varese Alzheimer OdV, con il patrocinio del Comune di Varese.

Galleria fotografica

Il tema scelto per il 2026 è “A tavola con… il mare” è quindi il mare è il filo conduttore che ha guidato le partecipanti nell’allestimento delle loro composizioni, trasformando stoviglie, centrotavola e decorazioni in altrettanti omaggi al mondo acquatico. Il risultato è una galleria di tavole in gara che si potrà visitare oggi, martedì 10 marzo, e domani, mercoledì 11 marzo, dalle 10 alle 18, con ingresso libero.

Il momento clou arriverà mercoledì pomeriggio: alle 17 è prevista la premiazione della miglior tavola, l’occasione per scoprire quale allestimento avrà convinto la giuria tra tutti quelli in mostra nel salone di Via Sacco 5.

Come da tradizione, l’evento è accompagnato dal mercatino solidale, il cui ricavato sostiene le attività assistenziali dell’associazione, che ha sede presso la Fondazione Molina in Viale Luigi Borri 133.

10 Marzo 2026
