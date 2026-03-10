In Salone Estense torna la mostra di Varese Alzheimer e le tavole si vestono di mare

C’è un appuntamento che ogni anno trasforma il Salone Estense di Varese in una sala da pranzo del settecento: torna anche quest’anno, per la ventitreesima edizione, la Mostra Tavole Addobbate organizzata da Varese Alzheimer OdV, con il patrocinio del Comune di Varese.

Il tema scelto per il 2026 è “A tavola con… il mare” è quindi il mare è il filo conduttore che ha guidato le partecipanti nell’allestimento delle loro composizioni, trasformando stoviglie, centrotavola e decorazioni in altrettanti omaggi al mondo acquatico. Il risultato è una galleria di tavole in gara che si potrà visitare oggi, martedì 10 marzo, e domani, mercoledì 11 marzo, dalle 10 alle 18, con ingresso libero.

Il momento clou arriverà mercoledì pomeriggio: alle 17 è prevista la premiazione della miglior tavola, l’occasione per scoprire quale allestimento avrà convinto la giuria tra tutti quelli in mostra nel salone di Via Sacco 5.

Come da tradizione, l’evento è accompagnato dal mercatino solidale, il cui ricavato sostiene le attività assistenziali dell’associazione, che ha sede presso la Fondazione Molina in Viale Luigi Borri 133.