“InBuyer 2026”: Camera di Commercio di Varese consolida il supporto alle imprese del territorio verso i mercati internazionali
Incontri B2B one-to-one nei settori chiave del "made in Varese" si svolgono principalmente online attraverso un'apposita piattaforma sviluppata per il matching a distanza
In linea con la visione del sistema camerale lombardo e in collaborazione con Promos Italia, Camera di Commercio di Varese rinnova il proprio impegno per l’internazionalizzazione delle imprese locali. Tale scelta nasce dalla consapevolezza di un mercato globale sempre più incerto e in rapida evoluzione, che richiede risposte agili e strumenti digitali all’avanguardia. In questo contesto, prende il via la nuova edizione di InBuyer: un progetto ormai consolidato che trasforma gli uffici delle aziende varesine in veri e propri hub di incontro e confronto mondiale.
L’iniziativa ha un obiettivo chiaro: abbattere le barriere geografiche e i costi delle trasferte fisiche, permettendo alle eccellenze del “Made in Varese” di incontrare buyer qualificati provenienti dai mercati internazionali maggiormente strategici per il made in Italy e l’export italiano. Attraverso una piattaforma di business matching evoluta, il progetto mette in contatto diretto l’offerta locale con la domanda internazionale, creando ponti digitali che si traducono in opportunità commerciali concrete.
Il calendario per il 2026 è fitto e tocca tutti i settori della produttività varesina: dalla solidità della meccanica e della subfornitura alla creatività dell’arredamento e del design, passando per il fascino del settore cosmetica e la qualità dell’agroalimentare. Non mancano focus mirati su settori strategici come le costruzioni, il packaging e la moda, garantendo a ogni comparto una vetrina su misura davanti a operatori selezionati.
«Camera di Commercio sostiene da sempre l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso strumenti che possano coniugare concretezza e visione futura – sottolinea il Presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Con il progetto InBuyer, offriamo alle nostre realtà produttive una corsia preferenziale per affacciarsi sui mercati esteri in modo professionale e strutturato. Sappiamo che la qualità dei nostri prodotti merita palcoscenici globali, e il nostro ruolo è proprio quello di facilitare questi incontri, fornendo la tecnologia e il supporto necessari affinché il saper fare varesino possa continuare a crescere e a generare valore ben oltre i confini nazionali».
Partecipare a InBuyer significa entrare in un ecosistema protetto e facilitato dal sistema camerale. Ogni azienda ha la possibilità di costruire il proprio profilo, selezionare gli interlocutori più affini alla propria strategia commerciale e fissare incontri virtuali “one-to-one” che mirano allo sviluppo del fatturato estero. Le aziende interessate a cogliere questa sfida possono trovare tutti i dettagli e le modalità di adesione gratuita sul sito della Camera di Commercio di Varese.
CALENDARIO INCONTRI
Mechanical Subcontracting – 24-25 marzo 2026
Food – 14-16 aprile 2026
Arredamento – 6-7 maggio 2026
Cosmetica – 20-21 maggio 2026
Construction – 10-11 giugno 2026
Wine & Spirits – 23-25 giugno 2026
Food (fresh&frozen) – 7-9 luglio 2026
Food (Veg, bio&healthy) – 22-24 settembre 2026
Moda e accessori (donna&uomo) – 7-8 ottobre 2026
Arredamento – 21-22 ottobre 2026
Packaging – 28-29 ottobre 2026
Wine & Spirits (bio&veg) – 10-12 novembre 2026
COME PARTECIPARE
Accedendo alla piattaforma è possibile creare la propria vetrina personalizzata per la promozione di prodotti e/o servizi, ricercare la controparte commerciale e organizzare i meeting con un solo click.
La partecipazione è offerta gratuitamente dal sistema camerale lombardo.
