“InBuyer 2026”: Camera di Commercio di Varese consolida il supporto alle imprese del territorio verso i mercati internazionali

In linea con la visione del sistema camerale lombardo e in collaborazione con Promos Italia, Camera di Commercio di Varese rinnova il proprio impegno per l’internazionalizzazione delle imprese locali. Tale scelta nasce dalla consapevolezza di un mercato globale sempre più incerto e in rapida evoluzione, che richiede risposte agili e strumenti digitali all’avanguardia. In questo contesto, prende il via la nuova edizione di InBuyer: un progetto ormai consolidato che trasforma gli uffici delle aziende varesine in veri e propri hub di incontro e confronto mondiale.

L’iniziativa ha un obiettivo chiaro: abbattere le barriere geografiche e i costi delle trasferte fisiche, permettendo alle eccellenze del “Made in Varese” di incontrare buyer qualificati provenienti dai mercati internazionali maggiormente strategici per il made in Italy e l’export italiano. Attraverso una piattaforma di business matching evoluta, il progetto mette in contatto diretto l’offerta locale con la domanda internazionale, creando ponti digitali che si traducono in opportunità commerciali concrete.

Il calendario per il 2026 è fitto e tocca tutti i settori della produttività varesina: dalla solidità della meccanica e della subfornitura alla creatività dell’arredamento e del design, passando per il fascino del settore cosmetica e la qualità dell’agroalimentare. Non mancano focus mirati su settori strategici come le costruzioni, il packaging e la moda, garantendo a ogni comparto una vetrina su misura davanti a operatori selezionati.

«Camera di Commercio sostiene da sempre l’internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso strumenti che possano coniugare concretezza e visione futura – sottolinea il Presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Con il progetto InBuyer, offriamo alle nostre realtà produttive una corsia preferenziale per affacciarsi sui mercati esteri in modo professionale e strutturato. Sappiamo che la qualità dei nostri prodotti merita palcoscenici globali, e il nostro ruolo è proprio quello di facilitare questi incontri, fornendo la tecnologia e il supporto necessari affinché il saper fare varesino possa continuare a crescere e a generare valore ben oltre i confini nazionali».

Partecipare a InBuyer significa entrare in un ecosistema protetto e facilitato dal sistema camerale. Ogni azienda ha la possibilità di costruire il proprio profilo, selezionare gli interlocutori più affini alla propria strategia commerciale e fissare incontri virtuali “one-to-one” che mirano allo sviluppo del fatturato estero. Le aziende interessate a cogliere questa sfida possono trovare tutti i dettagli e le modalità di adesione gratuita sul sito della Camera di Commercio di Varese.

CALENDARIO INCONTRI

Mechanical Subcontracting – 24-25 marzo 2026

Food – 14-16 aprile 2026

Arredamento – 6-7 maggio 2026

Cosmetica – 20-21 maggio 2026

Construction – 10-11 giugno 2026

Wine & Spirits – 23-25 giugno 2026

Food (fresh&frozen) – 7-9 luglio 2026

Food (Veg, bio&healthy) – 22-24 settembre 2026

Moda e accessori (donna&uomo) – 7-8 ottobre 2026

Arredamento – 21-22 ottobre 2026

Packaging – 28-29 ottobre 2026

Wine & Spirits (bio&veg) – 10-12 novembre 2026

Gli incontri B2B one-to-one si svolgono principalmente online attraverso un’apposita piattaforma sviluppata per il matching a distanza.

COME PARTECIPARE

Accedendo alla piattaforma è possibile creare la propria vetrina personalizzata per la promozione di prodotti e/o servizi, ricercare la controparte commerciale e organizzare i meeting con un solo click.

La partecipazione è offerta gratuitamente dal sistema camerale lombardo.