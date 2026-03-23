Incidente sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza: code di 4 chilometri verso Milano

Le ripercussioni sulla viabilità autostradale si stanno facendo pesanti lungo la A8 Milano-Varese. Lo scontro tra le due autovetture, avvenuto intorno alle 8:30 di oggi, lunedì 23 marzo, ha generato forti rallentamenti nel tratto compreso tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza, in direzione sud.

Quattro chilometri di coda

Secondo gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del traffico, si sono formati quattro chilometri di coda a partire dal chilometro 23. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa per soccorrere le quattro persone coinvolte. Tra queste, come riportato dai primi bollettini di Areu, figura una donna di 30 anni. Sul posto sono presenti anche le autorità competenti per gestire i rilievi e coordinare la rimozione dei veicoli incidentati, operazione necessaria per poter riaprire completamente le corsie al traffico.