Karate, Sara vive nel suo terzo dan

NOTIZIARIO UISP del 12 marzo 2026

OLTRE IL TATAMI – Sara vive nel suo terzo dan

.

Il momento più emozionante del Trofeo Karate Donna, svoltosi domenica a Busto Arsizio, è stato il tributo a Sara Fotia, scomparsa ad agosto dopo aver combattuto con estrema forza contro la malattia. Fino a giugno Sara era ancora sul tatami per il saggio di fine anno; in sua memoria, il marito Adriano e la figlia Cristina hanno ricevuto il diploma di terzo dan ad honorem. La manifestazione ha poi vissuto un’intensa fase agonistica con il Trofeo Alto Milanese, coinvolgendo circa 400 atleti provenienti da Lombardia, Veneto e Piemonte nelle specialità di kata e kumite.

Nonostante l’alto numero di partecipanti, la competizione si è svolta in un clima di sana sportività, concludendosi in otto ore grazie alla direzione dei quattro tatami affidata al Maestro Marino Pedrali e a Cristina Minio, responsabili nazionali di arbitri e presidenti di giuria. Per quanto riguarda i risultati sportivi, la classifica finale per società ha visto trionfare il CSK Busto Arsizio, seguito dal CS VELA Arcisate, dal Dojo Shotokan Vinovo, dal CSKS Collegno e dal Kokoro Dai Cairate. L’evento ha saputo coniugare perfettamentel’alto livello tecnico con un profondo valore umano, onorando nel modo migliore il ricordo di un’atleta esemplare.

BASKET, SECOND LEAGUE – Volata Finale per i Playoff

Il traguardo del termine della prima fase in Second League si fa sempre più vicino e i verdetti sul campo iniziano a delinearsi con estrema chiarezza in tutti i raggruppamenti. Nel girone Est, il Montello Malnate è il grande protagonista di questa tornata: grazie alla vittoria casalinga contro il Covo Unicorns e al successivo successo esterno contro la PallaCerva, la formazione malnatese blinda il secondo posto matematico. Non accenna a fermarsi la capolista Virtus Bisuschio, che espugna Buguggiate confermando un dominio assoluto, mentre il Lonate Ceppino conquista la terza piazza superando le Eagles Porto Ceresio. Sorrisi anche per l’Osc Tradate contro la Wool Va e per i Pigs, corsari a Gazzada con un punteggio nettissimo.

Spostandoci a Ovest, la Virtus Verbania vive una fase alterna ma positiva: vince a Novara contro il San Giacomo raggiungendo il terzo posto, ma deve poi arrendersi alla capolista Trecate, che onora il primato con una prestazione d’autorità. Gli Spartans Borgosesia regolano Romentino per 74-62 chiudendo in rosa la prima fase, mentre i Basket Mastini passano a Castano Primo. Emozioni forti a Cameri, dove gli Spaccalegna, già sicuri della seconda posizione, piegano i padroni di casa solo all’overtime per 78-75.

Nel girone Nord, continua la marcia trionfale dell’Angera: i Pikes di coach Ruffin espugnano il campo dei Travedonuts con grande autorevolezza. Ottimo momento per la Nelson Somma, capace di infilare due successi preziosi contro il Bat Lonate Pozzolo e il Basket Sesto Calende. Anche il Thunder Cral Varano Borghi si impone come forza esterna, vincendo sia a Besozzo sia nel derby contro i Vergiate Vikings. A completare il quadro, la Manigunda Fagnano batte i Monaggets a Monate, mentre l’Octopus Travedona regola il Bat Lonate.

Infine, nel girone Sud, la Siderea Legnano ottiene una vittoria pesante in volata a Cislago (61-58), mentre il derby di Legnano va al Kolbe, che supera l’Elegy e mette in cassaforte il secondo posto. La capolista Villa Cortese non fa sconti agli Stealers Busto Arsizio e, sempre a Busto, i Lions festeggiano una netta affermazione contro la Fernese, chiudendo in bellezza questa intensa fase di campionato.

SPORT E SALUTE – La Società Italiana di pediatria “sposa” il progetto Uisp Edusport

Il progetto “Edusport: percorsi di educazione alimentare e sportiva per stili di vita attivi”, promosso dall’Uisp e sostenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, ha ricevuto l’apprezzamento della Società Italiana di Pediatria. Intervistato in occasione della Giornata mondiale contro l’obesità, Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, ha voluto elogiare le persone impegnate a tutti i livelli in Edusport, il progetto che mira a integrare attività fisica e formazione sul benessere psicofisico tra bambine e bambini dei primi anni della scuola primaria.

«Ho avuto modo di conoscere questo progetto della Uisp – ha dichiarato Agostiniani – ed è un’attività che sicuramente ho apprezzato perché va proprio nella direzione che la Società Italiana di Pediatria indica. Mettere in atto le strategie del progetto Edusport, soprattutto in una fase della vita in cui c’è una grande plasticità dal punto di vista dello sviluppo cerebrale e anche dell’acquisizione di comportamenti virtuosi da portarsi dietro poi nel percorso di vita».

