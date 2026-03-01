Khamenei ucciso nei raid Usa-Israele, l’Iran promette vendetta

Alì Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stata uccisa nei raid condotti da Stati Uniti e Israele. Dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump, è arrivata la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran ha proclamato 40 giorni di lutto nazionale, mentre i Pasdaran hanno minacciato l’operazione «più feroce» della storia contro Israele e contro le basi statunitensi nella regione.

Nella notte sono stati lanciati missili su Tel Aviv e contro installazioni americane nel Golfo. Colpite Doha, Manama e Kuwait City.

A Dubai un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah è stato colpito insieme all’aeroporto internazionale. Nell’emirato è rimasto bloccato il ministro della Difesa Guido Crosetto con molti italiani. Teheran ha annunciato anche la chiusura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico da cui transita gran parte del petrolio mondiale. Trump ha dichiarato che «ci sono alcuni buoni candidati per guidare l’Iran».

Reza Pahlavi, figlio dello scià deposto dai fondamentalisti, sui social ha ringraziato Trump per l’operazione militare: «L’ora della liberazione è vicina».

Nel Paese la notizia ha spaccato l’opinione pubblica. Una parte festeggia, mentre in migliaia sfilano in lutto gridando slogan contro Israele e l’America. La regione resta sull’orlo di un’escalation senza precedenti.