Kimi Antonelli nell’Olimpo della F1: pole storica a Shanghai a 19 anni

Il futuro della Formula 1 ha un nome, un cognome e l’accento emiliano. Andrea Kimi Antonelli ha scritto oggi una pagina leggendaria dell’automobilismo conquistando la pole position nel Gran Premio di Cina. A soli 19 anni, il pilota della Mercedes diventa il più giovane di sempre a scattare dalla prima casella in un GP, infrangendo un record che apparteneva a Sebastian Vettel.

Zampata vincente nel Q3

Il capolavoro del giovane bolognese è arrivato al termine di una sessione di qualifica tiratissima. Antonelli ha fermato il cronometro sull’1:32.064, sfruttando alla perfezione una Mercedes apparsa in stato di grazia sul tracciato di Shanghai.

La gloria del debuttante è stata agevolata anche dal brivido corso dal compagno di squadra George Russell. Il britannico, trionfatore nella Sprint Race di poche ore prima (Leclerc secondo e Hamilton terzo), ha visto spegnersi improvvisamente il motore della sua W17 proprio all’inizio del Q3. Nonostante il riavvio e il secondo tempo finale (+0.222), Russell non è riuscito a scalzare il compagno, regalando però alla Mercedes una prima fila tutta “Silver Arrows”.

Ferrari in agguato: Hamilton batte Leclerc

La seconda fila parla interamente il linguaggio di Maranello, con un ordine gerarchico che farà discutere. Lewis Hamilton ha piazzato la sua Ferrari al terzo posto (+0.351), precedendo per soli 13 millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco, apparso fiducioso ai microfoni di Eurosport, ha lanciato la sfida per la domenica: «In gara siamo più vicini alla Mercedes». La gestione degli pneumatici sulla lunga distanza potrebbe essere la chiave per permettere alle Rosse di insidiare il duo di testa.

Il calvario di Verstappen

Clamoroso il distacco delle Red Bull. Max Verstappen scatterà solo dall’ottava posizione, con un ritardo di quasi un secondo dalla vetta (+0.938).