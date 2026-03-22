Laveno Mombello ospita l’assemblea regionale degli Aviatori d’Italia
Per la prima volta il Medio Verbano accoglie l’assemblea dei presidenti lombardi dell’Associazione Arma Aeronautica, con un incontro dedicato al rapporto tra territorio, istituzioni e mondo del volo
A Laveno Mombello l’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia ha riunito i vertici regionali per l’assemblea 2026 dei presidenti lombardi, scegliendo per la prima volta il territorio del Medio Verbano come sede dell’incontro. L’appuntamento si è svolto nella sede della scuola Galileo Galilei: un momento di incontro tra istituzioni locali e cultura aeronautica.
A dare avvio ai lavori è stato il presidente della sezione intitolata al sergente maggiore pilota Mario Vallerini, Pasquale Agovino, primo maresciallo dell’Aeronautica Militare in congedo. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’evento anche per il territorio, ringraziando autorità e partecipanti, tra cui il presidente regionale Luigino Costa.
«Questa assemblea rappresenta un unicum per il Medio Verbano – ha dichiarato Agovino –. La nostra missione è duplice: far conoscere l’eccellenza dell’Aeronautica Militare e promuovere gli scopi della nostra associazione. Ci impegniamo nella diffusione della sicurezza del volo, nella solidarietà e nell’orientamento dei giovani verso il mondo aerospaziale».
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