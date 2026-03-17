Lei viene chiusa fuori di casa. E a Casale Litta la lite tra conviventi diventa tentato omicidio

Una discussione accesa, la lite tra conviventi che degenera, il figlio (di lei) che interviene armato di coltello. È il quadro ricostruito dai carabinieri di quanto accaduto a Villadosia di Casale Litta, paesino tra le colline: qui, tra vecchie corti e condominietti sull’unica strada che attraversa il paese, un 53enne è stato accoltellato più volte al fianco e al petto, finendo in ospedale in gravi condizioni. E per l’episodio è stato arrestato il figlio, 24enne, della compagna (attenzione: la foto è d’archivio e generata con AI).

L’episodio nasce da un contrasto in famiglia venerdì sera, ma che andrebbe inserito in una più ampia situazione di tensione, già segnalata in passato. Lo conferma anche il sindaco Graziano Maffioli: «La questione era già emersa in passato ed era stata segnalata dopo che lei era finita al pronto soccorso».

Venerdì sera la donna è rientrata da una serata e tra i due conviventi è partita una accesa discussione, influenzata anche dall’alcol consumato da entrambi.

Il 53enne a un certo punto ha chiuso la donna fuori casa e ne è nato uno scontro con il figlio di lei.

Il giovane avrebbe colpito il compagno della madre per poi darsi alla fuga. I carabinieri della Compagnia di Gallarate, accorsi in forze, l’hanno rintracciato in poco tempo e l’hanno arrestato.

L’uomo attinto dalle coltellate ha perso sangue ed era in gravi condizioni: è ancora ricoverato all’ospedale di Legnano, anche se la sua situazione è stabile ed è stato interrogato dai carabinieri, per ricostruire con esattezza i contorni dell’episodio.