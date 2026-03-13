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L’irriducibile Marianne Vos a 39 anni ancora sui pedali e le insidie della vita on line dei minori

Le notizie principali e quelle più curiose da ascoltare in 10 minuti

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Tra le notizie del giorno su Varesenews vi segnaliamo il ritorno del Trofeo Binda di ciclismo femminile con una campionessa che vinse nel 2009 e ancora di mette in gioco contro ragazze che hanno la metà dei suoi anni; le insidie che si nascondono nella vita on line dei giovani che a volte sostituisce quella off line; parliamo di eventi del weekend tra mostre fotografiche, teatro e festival culturali.

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Orlando Mastrillo
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Pubblicato il 13 Marzo 2026
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