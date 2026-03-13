L’irriducibile Marianne Vos a 39 anni ancora sui pedali e le insidie della vita on line dei minori
Le notizie principali e quelle più curiose da ascoltare in 10 minuti
Tra le notizie del giorno su Varesenews vi segnaliamo il ritorno del Trofeo Binda di ciclismo femminile con una campionessa che vinse nel 2009 e ancora di mette in gioco contro ragazze che hanno la metà dei suoi anni; le insidie che si nascondono nella vita on line dei giovani che a volte sostituisce quella off line; parliamo di eventi del weekend tra mostre fotografiche, teatro e festival culturali.
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