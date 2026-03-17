Lo sfruttamento dietro la griffe e il problema della gestione dei vestiti usati



Tra le notizie di oggi tanta cronaca con un tentato omicidio, arresti per droga e la notizia dell’inchiesta della Procura di Milano e della Guardia di Finanza di Varese sul caporalato in Paul and Shark, azienda del cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Parliamo anche del problema della gestione dei cassonetti per gli abiti usati che svelano una questione di sostenibilità ambientale del fast fashion. Spazio anche alla cultura con le principali mostre a Varese e in provincia.