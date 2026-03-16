Milano Cortina 2026, Fontana promuove i Giochi: “Lombardia da medaglia d’oro”
Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana traccia un bilancio entusiasta della kermesse olimpica e paralimpica evidenziando il ruolo dei 18mila volontari e gli investimenti sul territorio
Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 si sono concluse. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha celebrato l’evento sottolineando come la macchina organizzativa abbia retto con efficienza, lasciando in eredità un sistema di impianti migliorati e una visibilità internazionale senza precedenti per l’intera regione, da Milano fino alle vette della Valtellina.
Un’eredità che guarda al futuro
Il governatore ha voluto porre l’accento sul valore duraturo di questi Giochi, che non si esaurisce con lo spegnimento della fiaccola olimpica. «Le Olimpiadi si sono concluse con un grande successo – l’analisi del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – e la Lombardia ha meritato certamente una medaglia d’oro: abbiamo portato investimenti pubblici e privati da Milano alla Valtellina, infrastrutture e impianti migliorati che rimangono». Secondo Fontana, l’eredità immateriale dei Giochi porterà benefici turistici a lungo termine, proiettando l’immagine di un’Italia moderna, efficiente e sicura.
La politica del fare e il ruolo del Governo
Dietro la riuscita dell’evento c’è stato un lungo lavoro di mediazione e risoluzione dei problemi che ha impegnato le istituzioni per sette anni. «In questi sette anni di organizzazione – ha aggiunto Fontana – si sono presentate innumerevoli questioni da risolvere. Le abbiamo affrontate tutte, una per una, con spirito di cooperazione e per il bene dell’evento». Il presidente ha rivendicato il risultato come un successo della “politica del sì”, ringraziando esplicitamente il Ministro Salvini e il Ministro Giorgetti per il supporto costante sin dalle prime fasi della candidatura.
I numeri record degli Azzurri e il ruolo dei volontari
Oltre al successo organizzativo, i Giochi hanno regalato soddisfazioni immense sul piano agonistico, con la Nazionale italiana capace di stabilire nuovi primati. Il governatore ha ricordato con entusiasmo le 30 medaglie olimpiche e le 16 paralimpiche conquistate: «Un record – afferma con entusiasmo il governatore – in entrambi i casi». Un pensiero speciale è stato rivolto ai 18.000 volontari che hanno garantito il funzionamento di ogni ingranaggio della manifestazione: «Sono stati perfetti – ha chiosato Fontana – e sono il volto migliore della nostra comunità».
L’autonomia regionale come motore del successo
In chiusura, Fontana ha lodato la bellezza delle cerimonie di apertura a San Siro e dei momenti vissuti all’Arena di Verona, citandole come esempi di eccellenza apprezzati in tutto il mondo. Per il presidente, la collaborazione tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige ha dimostrato l’efficacia del modello di gestione locale: «Queste regioni hanno dato a tutto il Paese il più grande esempio possibile di cosa voglia dire lasciare le regioni più autonome e libere di lavorare».
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