Mio figlio ha salvato un uomo dalla metropolitana a Mosca

Gentile redazione,

Mio figlio Gian Luigi studia all’Università di Mosca. Ieri sera si trovava nella metropolitana e un uomo era caduto sui binari. Mio figlio si è gettato sui binari e con grande sforzo e riuscito a mettere l’uomo e se stesso in salvo.

Subito dopo e passato un convoglio. Mio figlio è stato ringraziato dalla sicurezza. Non sa che vi sto scrivendo. Lo faccio perché riconosco in mio figlio il coraggio che io non ho ma l’educazione che sua mamma ed io abbiamo dato: la vita di un uomo è importante. Questi fatti accomunano le persone senza nessuna discriminazione. Vi ringrazio. Cordiali saluti.

Paolo Marcello Paganini