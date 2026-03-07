Mio figlio ha salvato un uomo dalla metropolitana a Mosca
"La vita di un uomo è importante. Questi fatti accomunano le persone senza nessuna discriminazione". Lettera di un padre
Gentile redazione,
Mio figlio Gian Luigi studia all’Università di Mosca. Ieri sera si trovava nella metropolitana e un uomo era caduto sui binari. Mio figlio si è gettato sui binari e con grande sforzo e riuscito a mettere l’uomo e se stesso in salvo.
Subito dopo e passato un convoglio. Mio figlio è stato ringraziato dalla sicurezza. Non sa che vi sto scrivendo. Lo faccio perché riconosco in mio figlio il coraggio che io non ho ma l’educazione che sua mamma ed io abbiamo dato: la vita di un uomo è importante. Questi fatti accomunano le persone senza nessuna discriminazione. Vi ringrazio. Cordiali saluti.
Paolo Marcello Paganini
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.