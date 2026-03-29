“Noise”, tra arte e lavoro: tatuaggi, moda e sfide dei giovani
Il programma radiofonico condotto da Arianna Bonazzi mette a confronto due giovani creativi tra esperienze, lavoro freelance e prospettive internazionali
Nuova puntata del programma radiofonico “Noise”, condotto da Arianna Bonazzi, che accende i riflettori sul rapporto tra creatività e lavoro attraverso le voci di due giovani protagonisti. In studio un tatuatore indipendente e Mirko, studente di fashion design alla Naba, per un confronto tra esperienze, linguaggi e prospettive.
Tra tatuaggi e moda: il corpo come linguaggio
Al centro della puntata il dialogo tra due mondi apparentemente diversi ma sempre più intrecciati. Tatuaggio e moda condividono infatti lo stesso “supporto”: il corpo, inteso come spazio di espressione personale. Da una parte l’inchiostro sulla pelle, dall’altra gli abiti: entrambi contribuiscono a costruire identità e immagine. Le scelte estetiche diventano così un modo per raccontarsi, tra dettagli, stile e ricerca di coerenza visiva.
L’importanza delle esperienze e del networking
Durante la trasmissione è emerso con forza il tema del networking e delle esperienze all’estero, considerate fondamentali per chi lavora in ambito creativo. In particolare è stata citata Amsterdam come esempio di realtà dinamica, capace di offrire opportunità e collaborazioni internazionali. Un confronto che mette in evidenza le differenze con il contesto italiano, dove l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani resta spesso più complesso.
Freelance tra libertà e difficoltà
Ampio spazio anche al tema del lavoro autonomo. Essere tatuatore freelance significa avere flessibilità e autonomia, ma anche affrontare aspetti meno visibili come la gestione della partita IVA, la necessità di promuoversi e la difficoltà di separare vita privata e lavoro. Un equilibrio non sempre semplice, soprattutto per chi muove i primi passi nel settore creativo.
Identità e percezione sociale
In chiusura, la riflessione si è spostata sul valore dell’espressione personale. Abbigliamento e tatuaggi non sono solo scelte estetiche, ma strumenti che influenzano la percezione sociale e il modo in cui una persona viene riconosciuta. Una puntata che racconta non solo due percorsi, ma anche le sfide e le opportunità di una generazione che cerca spazio tra creatività, lavoro e identità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.