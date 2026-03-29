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“Noise”, tra arte e lavoro: tatuaggi, moda e sfide dei giovani

Il programma radiofonico condotto da Arianna Bonazzi mette a confronto due giovani creativi tra esperienze, lavoro freelance e prospettive internazionali

Generico 23 Mar 2026


Nuova puntata del programma radiofonico “Noise”, condotto da Arianna Bonazzi, che accende i riflettori sul rapporto tra creatività e lavoro attraverso le voci di due giovani protagonisti. In studio un tatuatore indipendente e Mirko, studente di fashion design alla Naba, per un confronto tra esperienze, linguaggi e prospettive.

Tra tatuaggi e moda: il corpo come linguaggio

Al centro della puntata il dialogo tra due mondi apparentemente diversi ma sempre più intrecciati. Tatuaggio e moda condividono infatti lo stesso “supporto”: il corpo, inteso come spazio di espressione personale. Da una parte l’inchiostro sulla pelle, dall’altra gli abiti: entrambi contribuiscono a costruire identità e immagine. Le scelte estetiche diventano così un modo per raccontarsi, tra dettagli, stile e ricerca di coerenza visiva.

L’importanza delle esperienze e del networking

Durante la trasmissione è emerso con forza il tema del networking e delle esperienze all’estero, considerate fondamentali per chi lavora in ambito creativo. In particolare è stata citata Amsterdam come esempio di realtà dinamica, capace di offrire opportunità e collaborazioni internazionali. Un confronto che mette in evidenza le differenze con il contesto italiano, dove l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani resta spesso più complesso.

Freelance tra libertà e difficoltà

Ampio spazio anche al tema del lavoro autonomo. Essere tatuatore freelance significa avere flessibilità e autonomia, ma anche affrontare aspetti meno visibili come la gestione della partita IVA, la necessità di promuoversi e la difficoltà di separare vita privata e lavoro. Un equilibrio non sempre semplice, soprattutto per chi muove i primi passi nel settore creativo.

Identità e percezione sociale

In chiusura, la riflessione si è spostata sul valore dell’espressione personale. Abbigliamento e tatuaggi non sono solo scelte estetiche, ma strumenti che influenzano la percezione sociale e il modo in cui una persona viene riconosciuta. Una puntata che racconta non solo due percorsi, ma anche le sfide e le opportunità di una generazione che cerca spazio tra creatività, lavoro e identità.

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Pubblicato il 29 Marzo 2026
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