Nuova colonnina di ricarica per auto elettriche a Monate
La colonnina di piazza Repubblica si unisce quindi agli altri punti di ricarica già presenti alla stazione della ferrovia e al Villaggio Ignis. «Presto utilizzabile anche la colonnina in via Don Sturzo»
È attiva la colonnina di ricarica per veicoli elettrici situata vicino ai parcheggi di piazza Repubblica lungo via Cadorna a Travedona Monate (vicino la spiaggia pubblica e il parco comunale accanto alla Canottieri).
«La colonnina – spiega l’amministrazione comunale – era stata installata tempo fa, ma è rimasta ferma fino a pochi giorni fa per via di alcuni problemi burocratici ora risolti». La colonnina di piazza Repubblica si unisce quindi agli altri punti di ricarica già presenti alla stazione della ferrovia e al Villaggio Ignis. In totale sono sei le prese con una potenza di 22 kW disponibili in paese, tutte alimentate da energia generata da fonti completamente rinnovabili.
Il Comune, inoltre, informa che sarà presto fruibile anche la colonnina presente in via Don Sturzo, di fronte all’ex Municipio, dotata di due stalli da 11 kW.
In tutti i posteggi dedicati alla ricarica è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.