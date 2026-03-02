Varese News

Nuova colonnina di ricarica per auto elettriche a Monate

La colonnina di piazza Repubblica si unisce quindi agli altri punti di ricarica già presenti alla stazione della ferrovia e al Villaggio Ignis. «Presto utilizzabile anche la colonnina in via Don Sturzo»

È attiva la colonnina di ricarica per veicoli elettrici situata vicino ai parcheggi di piazza Repubblica lungo via Cadorna a Travedona Monate (vicino la spiaggia pubblica e il parco comunale accanto alla Canottieri).

«La colonnina – spiega l’amministrazione comunale – era stata installata tempo fa, ma è rimasta ferma fino a pochi giorni fa per via di alcuni problemi burocratici ora risolti». La colonnina di piazza Repubblica si unisce quindi agli altri punti di ricarica già presenti alla stazione della ferrovia e al Villaggio Ignis. In totale sono sei le prese con una potenza di 22 kW disponibili in paese, tutte alimentate da energia generata da fonti completamente rinnovabili.

Il Comune, inoltre, informa che sarà presto fruibile anche la colonnina presente in via Don Sturzo, di fronte all’ex Municipio, dotata di due stalli da 11 kW.

In tutti i posteggi dedicati alla ricarica è consentita la sosta esclusivamente ai veicoli elettrici e ibridi plug-in.

02 Marzo 2026
