Ottime performance e successi per l’Italian Skating Saronno ai Campionati provinciali

La stagione 2026 è iniziata in modo molto incoraggiante sia a livello di risultati sia di organizzazione eventi

italian skating saronno speciale uisp 2026

La stagione 2026 dell’Italian Skating Saronno è iniziata il 7 febbraio, con la partecipazione della più giovane atleta dell’agonismo, Anna Rancati, ai Campionati Interprovinciali Federali. Anna ha ottenuto un risultato straordinario, classificandosi prima nella sua provincia e seconda nella classifica generale tra tutte le province , aprendo nel migliore dei modi la stagione sportiva della società.

Successivamente, il 7 marzo, si sono svolti a Saronno i Campionati Provinciali UISP (Organizzati dalla società), ai quali hanno preso parte numerosi atleti della società Italian Skating Saronno, che si sono distinti per impegno e ottimi risultati.

Gli atleti che hanno partecipato alla competizione sono stati: Elettra Pittaluga 2^ classificata, Ginevra Russo 1^ classificata, Bianca Guffanti 2^ classificata, Aurora Ippolito 2^ classificata, Giulia Basilico 1^ classificata, Martina Insinnamo 1^ classificata, Kira Hridina 1^ classificata, Hellen Cojocari 1^ classificata, Carlotta Rosiello 1^ classificata, Aurora Monti 2^ classificata, Diocelin Cepeda 2^ classificata, Mariedeth Gabriel 1^ classificata, Maxim Anitei 2^ classificato, Francesca Moro 2^ classificata, Andrea Restieri 1^ classificato, Anna Rancati 1^ classificata.

I risultati ottenuti confermano ancora una volta il grande lavoro svolto dalla società Italian Skating Saronno, insieme alle allenatrici Isabella Linda Pahontu e Valentina Spetale, che stanno guidando gli atleti in questa nuova stagione sportiva.
Un ringraziamento speciale va anche alla società Italian Skating Saronno per l’organizzazione della giornata di gara e a tutto lo staff e al gruppo di lavoro, che con impegno e passione rendono possibile lo svolgimento di eventi sportivi così importanti.
La stagione è appena iniziata, ma i risultati ottenuti fanno già ben sperare in vista dei prossimi Campionati Regionali.

11 Marzo 2026
