Pagelle Pro Patria, Sala salva i suoi dalla sconfitta, difesa in affanno, Tunjov e Masi i più pericolosi.
Passo indietro dei tigrotti rispetto alle ultime prestazioni, Udoh e Citterio lottano e guadagnano falli, Schirò e Frosali sottotono
Sala 8: se la Pro Patria esce dal “Corioni” con un punto lo deve alle parate del suo portiere, che evita a più riprese il vantaggio avversario.
Mora 5,5: soffre parecchio le incursioni sulla fascia di Messaggi. Felicioli 5,5: non riesce a incidere, si fa vedere con qualche traversone impreciso.
Pogliano 5,5: fatica nel duello con Bertoli e Gobbi.
Masi 5,5: prova ad aiutare i compagni di reparto, ma anche lui fatica spesso sulle giocate sia laterali che centrali dell’Ospitaletto. In avanti ci prova con un paio di conclusioni da schema su calci piazzati.
Travaglini 5,5: fatica a fronteggiare Mondini e le sovrapposizioni di Gualandris sulla sua corsia.
Tunjov 6: uno dei pochi a rendersi pericoloso nel primo tempo.
Schiró 5,5: fatica sia in fase di copertura che in attacco.
Frosali 5,5: meno bene rispetto alle prestazioni precedenti, si vede poco. Ferri 6: con lui la squadra riesce ad alzare il baricentro nel secondo tempo.
Citterio 6: nel primo tempo prova a creare problemi alla difesa dell’Ospitaletto, guadagnando qualche fallo interessante. Renelus 5,5: prova a dare una scossa alla squadra, ma viene ben controllato dai difensori orange.
Udoh 6: in una partita dove arrivano pochi palloni, prova a mettersi in proprio con qualche azione personale, guadagnando preziosi falli dal limite. Mastroianni SV
Desogus 5,5: rispetto alle ultime uscite si fa vedere pochissimo, a parte qualche fine giocata nel secondo tempo. Giudici SV
Bolzoni 5: squadra involuta rispetto alle gare precedenti, che non riesce mai a centrare lo specchio della porta.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.