Piano Stazioni, il bar del nuovo edificio di Piazzale Kennedy va a Shakerando

È la Shakerando S.r.l.s., che gestisce anche il centralissimo bar Shaker in via Griffi la società che gestirà il bar all’interno del nuovo edificio di Piazzale Kennedy, costruito nell’ambito del Piano Stazioni di Varese.

Il Comune ha aggiudicato la locazione dello spazio — che ospiterà anche la nuova biglietteria — alla società varesina al termine di una gara pubblica indetta nell’estate 2025 e chiusa a fine ottobre 2025: con un ritardo nell’aggiudicazione che ha portato il consigliere leghista Angei a chiedere pubblicamente conto del bando.

Il canone base era fissato in 15.000 euro annui. Tre sono stati i concorrenti ammessi, tra cui anche il gestore dell’attuale spazio, di proprietà comunale, che condivide con l’attuale biglietteria di autolinee varesine, proprio di fronte ad avere la meglio è stata Shakerando, con un’offerta di 18.017 euro annui.

Una volta in funzione il nuovo bar e la nuova biglietteria, le strutture ora esistenti verranno demolite.