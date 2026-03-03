Presentata in Questura la quinta edizione della borsa di studio “Mario Merlo”
Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il contrasto al bullismo, con tracce differenziate per fascia d’età. Le candidature potranno essere presentate entro il 16 marzo, premiazioni il 10 aprile
È stata presentata questa mattina, martedì, nel corso di una conferenza stampa alla questura di Varese, la quinta edizione della borsa di studio intitolata alla memoria del poliziotto e imprenditore Commendatore Mario Merlo, storico presidente della sezione varesina dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
L’iniziativa, ormai appuntamento consolidato, punta a sostenere e promuovere l’educazione scolastica e universitaria. Il concorso è rivolto ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza, e ai figli dei soci ANPS delle sezioni di Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino, frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado e l’università.
Tema centrale dell’edizione 2026 sarà il contrasto al bullismo, con tracce differenziate per fascia d’età.
Agli studenti delle scuole secondarie di primo grado viene chiesto di esprimere, attraverso un disegno, i valori positivi – affetto, solidarietà, impegno, aiuto verso i più deboli – come antidoto alle cattive condotte.
Per gli studenti delle superiori, la traccia propone una riflessione in forma di tema sui fenomeni del disagio giovanile, delle baby gang, del bullismo e cyberbullismo, invitando a individuare rischi e possibili “antidoti”.
Gli universitari dovranno invece realizzare un video di massimo tre minuti sugli strumenti più efficaci per prevenire tali fenomeni prima che degenerino in reati.
I vincitori saranno premiati il 10 aprile, durante la cerimonia per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, in programma al Centro Congressi delle Ville Ponti.
Le candidature potranno essere presentate entro il 16 marzo.
