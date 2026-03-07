Qualche spunto, nessuna rete: 0-0 il test tra Scanzorosciate e Varese

La Serie D è ferma per la sosta di campionato in prossimità del Torneo di Viareggio e così sono state diverse le amichevole organizzate dalle squadre per non perdere il ritmo partita.

Il Varese ha viaggiato nella Bergamasca per affrontare lo Scanzorosciate, formazione che milita nel Girone B. Un test contro una formazione di pari categoria (i bergamaschi sono decimi con 36 punti e arrivavano dal successo 3-0 sul Breno) che ha impegnato la squadra di mister Andrea Ciceri, che ha fatto qualche prova tattica.

L’undici iniziale ha visto Taina in porta, Marangon e Agnelli sulle fasce, Costante e Bertoni in mezzo. Mediana con Malinverno, Fabris e Sovogui mentre in avanti Qeros, Barzotti e Barbaro. Nel corso della ripresa sono poi entrati Bugli, Bruzzone, Berbenni, Palesi, Guerini, Tentoni, Cogliati e Pliscovaz.

Come detto però, qualche buona indicazione ma nessuna rete.

Ora per i biancorossi ci sarà un’altra settimana di lavoro prima della ripresa del campionato che li vedrà impegnati (domenica 15 marzo) ad Asti.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE A

Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 47; Biellese 43; Varese 42; Saluzo 37; Sanremese, Imperia 35; Valenzana 32; Derthona 31; Gozzano, Cairese 29; Asti, Celle Varazze 25; Lavagnese, Club Milano 23; NovaRomentin (-1) 20.

