Qualche spunto, nessuna rete: 0-0 il test tra Scanzorosciate e Varese
L’amichevole che si è svolta nella mattinata di sabato 7 marzo in casa dei bergamaschi si è conclusa senza gol
La Serie D è ferma per la sosta di campionato in prossimità del Torneo di Viareggio e così sono state diverse le amichevole organizzate dalle squadre per non perdere il ritmo partita.
Il Varese ha viaggiato nella Bergamasca per affrontare lo Scanzorosciate, formazione che milita nel Girone B. Un test contro una formazione di pari categoria (i bergamaschi sono decimi con 36 punti e arrivavano dal successo 3-0 sul Breno) che ha impegnato la squadra di mister Andrea Ciceri, che ha fatto qualche prova tattica.
L’undici iniziale ha visto Taina in porta, Marangon e Agnelli sulle fasce, Costante e Bertoni in mezzo. Mediana con Malinverno, Fabris e Sovogui mentre in avanti Qeros, Barzotti e Barbaro. Nel corso della ripresa sono poi entrati Bugli, Bruzzone, Berbenni, Palesi, Guerini, Tentoni, Cogliati e Pliscovaz.
Come detto però, qualche buona indicazione ma nessuna rete.
Ora per i biancorossi ci sarà un’altra settimana di lavoro prima della ripresa del campionato che li vedrà impegnati (domenica 15 marzo) ad Asti.
CLASSIFICA SERIE D GIRONE A
Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 47; Biellese 43; Varese 42; Saluzo 37; Sanremese, Imperia 35; Valenzana 32; Derthona 31; Gozzano, Cairese 29; Asti, Celle Varazze 25; Lavagnese, Club Milano 23; NovaRomentin (-1) 20.
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.