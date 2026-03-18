Referendum sulla giustizia, il Sì e il No si confrontano ad Angera
L'incontro organizzato da Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocat) si terrà questa sera in sala consiliare (inizio ore 21). Intervengono il giudice Francesco Anello e l'avvocato Luca marsico
Un confronto aperto e articolato sulla riforma della giustizia è in programma oggi, mercoledì 18 marzo, ad Angera, dove l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA), sezione di Varese, promuove un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia. L’appuntamento si terrà dalle ore 21:00 alle 22:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Angera, in Piazza Garibaldi 14, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e dibattito su uno dei temi più rilevanti dell’attualità istituzionale.
A confrontarsi saranno due voci autorevoli con posizioni opposte: l’avvocato Luca Marsico, che sosterrà le ragioni del “Sì” alla riforma, e il magistrato Francesco Anello, che illustrerà invece le motivazioni del “No”. A moderare l’incontro sarà il giornalista vicedirettore di Varesenews Michele Mancino, che guiderà il dialogo tra i relatori e stimolerà il confronto sui principali punti della riforma.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e sensibilizzazione promosso dall’AIGA per favorire una partecipazione consapevole al referendum. Il dibattito rappresenta un’opportunità per approfondire contenuti, implicazioni e possibili effetti delle modifiche al sistema giudiziario, offrendo al pubblico strumenti utili per orientarsi in vista del voto. Un appuntamento che punta a coniugare informazione, pluralità di opinioni e confronto diretto tra esperti, nel segno della partecipazione democratica.
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