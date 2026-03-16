Robotgames, quattro scuole del Varesotto finaliste del contest nazionale di robotica

Torna Robotgames, il contest di automazione e robotica promosso da Ucimu Academy e patrocinato da Fondazione Ucimu, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è pensata per stimolare i giovani a cimentarsi nella progettazione e realizzazione di prototipi di automazione robotica con applicazione al mondo industriale. (i vincitori del 2024)

La finale della seconda edizione si svolgerà giovedì 15 ottobre 2026 nell’Area Robotgames allestita all’interno di 35.Bi-Mu, la biennale della macchina utensile, robotica e automazione in programma dal 13 al 16 ottobre 2026 a fieramilano Rho. Sono 12 i team finalisti selezionati nella fase di preselezione dalla commissione di valutazione. Tra questi spicca la presenza di diversi istituti della provincia di Varese, con studenti provenienti da Varese, Bisuschio, Tradate e Saronno.

Nel dettaglio, tra i finalisti figurano il team Newton dell’Isis Isaac Newton di Varese con il progetto C&ParkSystem; il gruppo dell’Isis Valceresio di Bisuschio con AllCut Ai; Gli Impossibili dell’Iis L. Geymonat di Tradate con Delta Fast. P&P Excellence; e il team Gbembedded del liceo scientifico “G.B. Grassi” di Saronno con un dispositivo per la coltivazione o lo stoccaggio in ambito biochimico.

Complessivamente i team finalisti appartengono a undici istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ai quattro già citati della provincia di Varese si aggiungono: l’I.I.S. Luigi Galvani di Milano, Istituto professionale Endofap Don Orione Ets di Borgonovo Val Tidone (Piacenza), Iiss Volta De Gemmis di Bitonto (Bari), Scuola Professionale E. Mattei di Bressanone (Bolzano), Iti “G.C. Faccio” – sede distaccata Iis Lombardi di Vercelli, Istituto Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (Milano) e Iis E. Torricelli di Milano.

un concorrente dell’ultima edizione

«Dopo il successo del debutto nel 2024 – ha dichiarato Riccardo Rosa, presidente di Ucimu e Fondazione Ucimu – Robotgames torna in scena con la sua seconda edizione scegliendo, ancora una volta, Bi-Mu come palcoscenico per la sfida finale e le premiazioni. Siamo molto orgogliosi dell’interesse suscitato dal contest che vede ben 12 progetti finalisti contro gli 8 dell’edizione scorsa. Le nuove generazioni rappresentano il futuro delle nostre aziende e della nostra società. Dobbiamo capire le loro esigenze, avvicinarli a noi e coinvolgerli».

La premiazione si svolgerà venerdì 16 ottobre nell’arena eventi Bi-Mupiù di 35.Bi-Mu. La commissione giudicatrice individuerà i primi tre team classificati. I premi, del valore complessivo di oltre 20.000 euro e messi a disposizione da Efim – Ente Fiere Italiane Macchine, organizzatore della manifestazione, saranno ripartiti tra tutti i partecipanti del concorso.