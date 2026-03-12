La scuola al centro di “Fa’ la cosa giusta!”: oltre 100 incontri per orientarsi nella complessità

Come orientarsi nella complessità della scuola di oggi, tra nuove sfide educative, trasformazioni sociali e cambiamenti normativi. È il tema al centro della nona edizione di “Sfide – La scuola di tutti”, l’iniziativa di formazione organizzata da Terre di mezzo Editore all’interno della fiera “Fa’ la cosa giusta!”, in programma dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho. L’appuntamento è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, studenti e genitori e si propone come uno spazio di confronto sui temi più urgenti per una scuola democratica e inclusiva.

Il titolo dell’edizione 2026 è “Orientarci nella complessità” e richiama la necessità di affrontare i cambiamenti che interessano il mondo della scuola, a partire dall’entrata in vigore delle nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, destinate a sostituire quelle del 2012. L’obiettivo è trasformare la complessità in una risorsa capace di generare innovazione educativa e non in un ostacolo al cambiamento.

Il programma prevede oltre cento workshop formativi con proposte di attività e metodologie replicabili in classe, organizzati in sei filoni tematici: benessere in classe, scuola creativa, crescere con le storie, stereotipi e parità di genere, educazione al pensiero critico e didattica. Sono previsti anche due convegni promossi dalla Rete delle biblioteche scolastiche della Lombardia e dall’Associazione nazionale dirigenti scolastici.

Tra i momenti più significativi dell’apertura, venerdì 13 marzo, è previsto l’incontro tra alcune classi italiane e una delegazione di studenti provenienti dal Sud del Libano, protagonisti di un progetto di gemellaggio scolastico nel segno del dialogo e della pace. Gli studenti si incontreranno dal vivo dopo mesi di scambi e corrispondenze tra le scuole coinvolte.

Ampio spazio sarà dedicato al benessere a scuola, con incontri su gestione delle emozioni, narrazione e pratiche educative capaci di favorire un clima positivo in classe. Tra gli appuntamenti, il dialogo tra gli psicoterapeuti Alberto Pellai e Barbara Tamborini sull’adolescenza e sulle opportunità e difficoltà del crescere oggi. Accanto a questi, laboratori su scrittura autobiografica, educazione alla non violenza attraverso la lettura e percorsi pedagogici legati alla narrazione.

La sezione “Scuola creativa” esplorerà invece il ruolo delle arti nella didattica, tra storytelling, musica e arti visive. Interverranno, tra gli altri, lo scrittore Pierdomenico Baccalario, il rapper Amir Issa, l’autore Gianluca Caporaso e l’illustratrice Marianna Balducci, con riflessioni su come la creatività possa diventare uno strumento educativo e inclusivo.

Un altro filone, “Crescere con le storie”, approfondirà il valore della lettura e del plurilinguismo nella formazione, con incontri dedicati alle biblioteche scolastiche e alle biografie linguistiche degli studenti. Spazio anche ai temi degli stereotipi e della parità di genere, con contributi di studiosi ed esperti impegnati nel contrasto a pregiudizi e discriminazioni.

La sessione dedicata al pensiero critico affronterà il tema dell’orientamento dei ragazzi non solo verso il lavoro ma verso la vita, mentre il grande contenitore della didattica proporrà oltre quaranta incontri su valutazione formativa, metodologie di insegnamento, digitale e inclusione. Tra le iniziative anche un atelier dedicato alla fisica e alla meccanica curato da Reggio Children, realtà internazionale che promuove il celebre “Reggio Emilia Approach”.

Sul sito https://www.sfide-lascuoladitutti.it/ è disponibile il programma completo degli incontri e la scheda descrittiva di ogni appuntamento. Per partecipare a Sfide è necessario registrarsi sul sito https://www.sfide-lascuoladitutti.it/ e acquistare, anche con la Carta del docente, il biglietto di ogni incontro (14 euro) o pacchetti scontati per più incontri.

A conclusione della manifestazione, sarà possibile scaricare e stampare l’attestato di partecipazione ai singoli eventi dal sito. L’ingresso a Sfide dà diritto di accesso anche alla fiera Fa’ la cosa giusta!.



Fa’ la cosa giusta!. Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20). 13-14-15 marzo 2026.Orari: ven e sab 9-20, dom 9.30-19§

Ingresso gratuito previa registrazione sul sito: falacosagiusta.org

(Foto di Alessia Gatta)