Sanità, a Varese prende forma il Manifesto di associazioni e terzo settore: “Una proposta per il sistema di welfare”

Un manifesto per portare in modo strutturale la voce dei pazienti dentro le scelte della sanità pubblica. È questo il percorso avviato nel pomeriggio nella Sala Manica Lunga, nella seconda giornata degliStati Generali dell’Economia della Salute alle Ville Ponti di Varese, con l’incontro nazionale dedicato alle associazioni e al Terzo Settore.

Un momento di lavoro – più che un convegno – finalizzato alla costruzione condivisa di un documento articolato in quindici pilastri, destinato a diventare uno strumento politico da portare anche all’attenzione del Parlamento. A introdurre il confronto sono stati la senatrice Elena Murelli, il direttore scientifico del progetto Carlo Nicora e Stefano Gussoni della Fondazione per la Sostenibilità Sociale – One Health.

“È necessario dare voce ai pazienti nei luoghi dove si decide – ha spiegato Murelli -. Questo Manifesto vuole essere uno strumento concreto per portare le loro istanze ai legislatori”.

Il documento distribuito ai partecipanti definisce una visione complessiva del sistema sanitario e del welfare, a partire da un principio chiave: il Servizio sanitario nazionale come bene pubblico “non negoziabile”. Accanto a questo, la richiesta di rendere realmente esigibili su tutto il territorio i livelli essenziali di assistenza e di prestazione, superando le disuguaglianze tra regioni.

Tra i punti centrali emerge anche il tema dell’equità: “stessa diagnosi non può significare destini diversi”, si legge nel testo, con un riferimento diretto alle differenze nell’accesso alle cure, ai farmaci innovativi e ai servizi. Il Manifesto individua inoltre alcune priorità strategiche per il futuro del sistema: il rafforzamento della prevenzione come investimento strutturale, lo sviluppo della sanità digitale e della telemedicina come strumenti di prossimità e non di esclusione, e il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, indicata come uno dei pilastri ancora mancanti del welfare italiano.

Ampio spazio è dedicato anche al ruolo del Terzo Settore, che nel documento viene riconosciuto non come soggetto accessorio, ma come partner nella programmazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche sanitarie. In questa prospettiva, le associazioni dei pazienti vengono considerate parte attiva nei percorsi di cura e nei processi decisionali.

Il percorso avviato a Varese non punta però solo ai contenuti, ma anche al metodo. “Questo Manifesto non è nostro, è vostro”, è stato ribadito dai relatori, sottolineando come il testo debba nascere dal contributo diretto delle associazioni. Per questo il confronto è stato impostato a partire da alcune domande guida, pensate per raccogliere esperienze e proposte: dal ruolo effettivo delle associazioni nei tavoli istituzionali, alle conoscenze maturate sul territorio, fino alla disponibilità ad assumere una responsabilità attiva nel sistema.

“Non chiediamo di raccontare le singole realtà – ha sottolineato Carlo Nicora – ma di individuare ciò che può fare la differenza e contribuire in modo concreto”. Il lavoro, avviato nel pomeriggio, proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare a una versione condivisa del Manifesto. Un documento che punta a segnare un passaggio: dalla partecipazione formale delle associazioni a un loro coinvolgimento stabile nella governance della sanità.

Un cambio di prospettiva che, nelle intenzioni degli organizzatori, dovrebbe contribuire a rendere il sistema non solo più efficiente, ma anche più equo e aderente ai bisogni reali delle persone.