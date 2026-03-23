Servizio Civile Universale: il webinar di CSV Insubria per i giovani di Varese

Un’opportunità per i giovani che vogliono mettersi alla prova, acquisire nuove competenze e dedicare un anno alla comunità. Giovedì 26 marzo, dalle 18:00 alle 19:00, si terrà un webinar informativo gratuito dedicato al Servizio Civile Universale 2026-2027. L’incontro, organizzato da CSV Insubria, è rivolto in particolare agli studenti dell’ultimo anno delle superiori e a chiunque voglia conoscere meglio i bandi attivi nelle province di Varese e Como.

Un anno per la comunità e la formazione

Il Servizio Civile Universale (SCU) rappresenta un’esperienza formativa e concreta. I volontari selezionati saranno impegnati per 12 mesi con un orario di 25 ore settimanali, a fronte di un rimborso mensile di 519 euro. Si tratta di una scelta che permette di contribuire attivamente al benessere collettivo, inserendosi in progetti che spaziano dall’assistenza sociale all’educazione, fino alla promozione della cultura.

I numeri tra Varese e Como

Nelle province di Varese e Como le opportunità sono numerose: sono infatti oltre 2mila i posti disponibili. I candidati possono scegliere il settore più affine ai propri interessi tra i tanti ambiti proposti. «Invitiamo i ragazzi a partecipare all’incontro – spiegano gli organizzatori di CSV Insubria – per scoprire come funziona il bando e capire nel dettaglio come presentare la propria candidatura per le posizioni aperte sul territorio».

Scadenze e modalità di partecipazione

C’è tempo fino alle ore 14:00 di mercoledì 8 aprile per presentare la domanda. Una volta chiuse le iscrizioni, inizierà la fase di selezione tramite colloqui, mentre l’avvio effettivo del servizio è previsto per venerdì 18 settembre 2026. Per partecipare al webinar di giovedì 26 marzo è necessario iscriversi compilando il form online sul sito di CSV Insubria; per chi non potesse collegarsi in diretta, la registrazione dell’incontro sarà resa disponibile successivamente sul portale dell’ente.

Supporto e orientamento personalizzato

Oltre al webinar, CSV Insubria mette a disposizione consulenze mirate. Chi preferisce un confronto diretto può infatti richiedere un appuntamento personalizzato con un operatore specializzato. L’obiettivo è guidare i giovani nella scelta del progetto più adatto e supportarli nella procedura burocratica necessaria per l’invio della candidatura, garantendo che nessuno resti escluso per dubbi tecnici o incertezze sul percorso da intraprendere.