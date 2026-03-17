Varese News

Life

Sindromi atassiche, una rassegna musicale e un libro sull’Unità d’Italia nel martedì di Radio Materia

Alle 16,30 ospiteremo Susanna Carcano di AISA odv, alle 18 spazio alla musica di confine con Elisa Begni e Nico Cagnan e alle 18,45 Liborio Rinaldi e il suo libro tratto dal diario di un soldato piemontese

Generico 16 Mar 2026

Triplo appuntamento su Radio Materia in questo martedì ormai decisamente primaverile. Parleremo della ricerca per le terapie contro le sindromi atassiche con Aisa, di musica e festival musicali con Elisa Begni e Nico Cagnan e di un anniversario particolare che riguarda l’Unità d’Italia con Liborio Rinaldi.

16,30 Soci All Time

L’appuntamento di oggi con le associazioni del territorio è con Susanna Carcano di Aisa, odv che si occupa di sostegno alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Nell’appuntamento di martedì avremo il gradito di ritorno di una voce straordinaria come quella di Elisa Begni, insieme ad un altro componente dei Bluedhaze, Nico Cagnan, per parlare della rassegna musicale Sogliae che si svolge al circolo Gagarin di Busto Arsizio.

18,45 e 20,15 La Biblioteca di Materia

Il 17 marzo del 1860, si fa l’Italia e sul fronte c’era il capitano Cesare Rossi. In questa giornata che oggi celebra il 165esimo dall’Unità d’Italia abbiamo ospitato Liborio Rinaldi che ci ha raccontato il libro tratto dal diario di questo antenato “Ci caricammo di pedocchi”. Una puntata speciale con il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto in veste di intervistatore.

Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE SULLE PIATTAFORME DI STREAMING AUDIO E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.