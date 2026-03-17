Sindromi atassiche, una rassegna musicale e un libro sull’Unità d’Italia nel martedì di Radio Materia
Alle 16,30 ospiteremo Susanna Carcano di AISA odv, alle 18 spazio alla musica di confine con Elisa Begni e Nico Cagnan e alle 18,45 Liborio Rinaldi e il suo libro tratto dal diario di un soldato piemontese
Triplo appuntamento su Radio Materia in questo martedì ormai decisamente primaverile. Parleremo della ricerca per le terapie contro le sindromi atassiche con Aisa, di musica e festival musicali con Elisa Begni e Nico Cagnan e di un anniversario particolare che riguarda l’Unità d’Italia con Liborio Rinaldi.
16,30 Soci All Time
L’appuntamento di oggi con le associazioni del territorio è con Susanna Carcano di Aisa, odv che si occupa di sostegno alla ricerca per la cura delle sindromi atassiche.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Nell’appuntamento di martedì avremo il gradito di ritorno di una voce straordinaria come quella di Elisa Begni, insieme ad un altro componente dei Bluedhaze, Nico Cagnan, per parlare della rassegna musicale Sogliae che si svolge al circolo Gagarin di Busto Arsizio.
18,45 e 20,15 La Biblioteca di Materia
Il 17 marzo del 1860, si fa l’Italia e sul fronte c’era il capitano Cesare Rossi. In questa giornata che oggi celebra il 165esimo dall’Unità d’Italia abbiamo ospitato Liborio Rinaldi che ci ha raccontato il libro tratto dal diario di questo antenato “Ci caricammo di pedocchi”. Una puntata speciale con il nostro bibliotecario Ferdinando Giaquinto in veste di intervistatore.
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