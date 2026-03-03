Spazi aerei chiusi in Iran: la Lombardia si attiva per i cittadini bloccati

La crisi internazionale in Medio Oriente tocca da vicino anche il nostro territorio. La chiusura improvvisa degli spazi aerei nell’area iraniana ha lasciato bloccati all’estero numerosi viaggiatori, tra cui molti cittadini lombardi. Una situazione che ha spinto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a muovere i canali diplomatici e operativi regionali.

“Già nella giornata di ieri – ha spiegato Fontana a margine di un incontro a Palazzo Pirelli – ho chiesto agli uffici preposti di attivarsi affinché Regione Lombardia offra tutto il supporto di sua competenza ai nostri connazionali e corregionali bloccati, garantendo tutte le informazioni utili che la delicata situazione richiede”.

Monitoraggio costante

Il coordinamento delle operazioni è affidato a Raffaele Cattaneo, sottosegretario con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee. Al momento non esiste ancora un numero preciso relativo ai soli residenti in Lombardia, ma il quadro nazionale è chiaro.

“Siamo fiduciosi che la situazione consenta un rientro in tempi brevi”, ha dichiarato Cattaneo. “Attualmente abbiamo una mappa che riguarda gli italiani nel complesso e parliamo di parecchie centinaia di persone. Stiamo seguendo l’evoluzione dei fatti per capire quando i voli potranno riprendere in sicurezza”.

Informazioni ai viaggiatori

Regione Lombardia rimane in contatto con le autorità nazionali e l’Unità di Crisi della Farnesina per monitorare i corridoi aerei e fornire assistenza logistica o informativa alle famiglie dei lombardi in attesa di rientro. L’invito ai parenti e ai viaggiatori è quello di fare riferimento ai canali ufficiali del Ministero degli Affari Esteri (“Viaggiare Sicuri”) per gli aggiornamenti in tempo reale sulla riapertura degli scali.