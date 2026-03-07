Teatro Periferico a Cassano Valcuvia, la ventata di gioventù di 15 ragazzi



Il teatro come spazio di crescita, confronto e partecipazione attiva dei giovani. È questo il filo conduttore dell’intervista andata in onda su Radio Materia, all’interno del programma Noise, dove la conduttrice Arianna Bonazzi ha raccontato la realtà di Teatro Periferico, compagnia attiva da vent’anni a Cassano Valcuvia e da sempre impegnata a promuovere il teatro come strumento culturale e sociale per il territorio. Durante la trasmissione si è parlato in particolare della nascita della Young Board, un nuovo gruppo composto da circa quindici giovani under 35, con età tra i 16 e i 32 anni, che entra a far parte del direttivo della compagnia con l’obiettivo di rinnovare la programmazione e avvicinare nuove generazioni al teatro.

Giovani nel direttivo del teatro

La Young Board è nata per rispondere a una necessità concreta della compagnia storica: aprire spazi decisionali ai più giovani e costruire continuità per il futuro del teatro in Valcuvia. I membri del gruppo partecipano alle riunioni del direttivo, discutono la programmazione e propongono spettacoli e attività da inserire nelle stagioni teatrali. Non si tratta quindi solo di un’esperienza formativa, ma di un vero ruolo nella gestione artistica e organizzativa della compagnia. L’idea è quella di affiancare alla visione dei fondatori una prospettiva nuova, capace di intercettare sensibilità e linguaggi delle generazioni più giovani, in un territorio dove spesso il teatro resta legato a forme più tradizionali.

Nuove idee per allargare il pubblico

Uno degli obiettivi principali della Young Board è proprio quello di portare nuovi spettatori a teatro. Un risultato già raggiunto con la scelta dello spettacolo “Molly”, selezionato attraverso una votazione interna tra diverse proposte. La decisione si è rivelata efficace: lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito, attirando anche persone che solitamente non frequentano il teatro. Il gruppo lavora anche per individuare temi e linguaggi capaci di creare un dialogo tra generazioni diverse, mettendo in relazione pubblico giovane e adulto.

Il teatro come presidio culturale

Nel corso dell’intervista è emerso anche il valore del teatro in territori di provincia come la Valcuvia. In contesti lontani dai grandi centri culturali, spazi come quello di Cassano Valcuvia diventano luoghi di aggregazione e confronto, capaci di trasformare edifici storici in centri culturali vivi e partecipati. Attraverso l’esperienza teatrale, molti giovani raccontano di aver sviluppato pensiero critico, capacità relazionali e maggiore sicurezza personale, competenze che vanno ben oltre il palcoscenico.

“La Parola alle Donne”, il nuovo progetto corale

Tra i progetti presentati durante la trasmissione c’è anche “La Parola alle Donne”, spettacolo ispirato al libro – poi diventato film – Women Talking. Si tratta di un lavoro corale che vede sul palco cinque ragazze della Young Board insieme alle attrici storiche della compagnia, in un dialogo scenico tra generazioni. Lo spettacolo affronta temi complessi e attuali, tra cui la violenza, il confronto all’interno di una comunità religiosa integralista e il rapporto tra donne di età diverse. Un progetto che rappresenta bene lo spirito della Young Board: non solo partecipare alla vita del teatro, ma contribuire attivamente alla costruzione di nuovi linguaggi e nuove storie.