Trovare il personale giusto: quando un annuncio di lavoro incontra migliaia di lettori

Trovare la persona giusta da inserire nel proprio team di lavoro, non significa soltanto pubblicare un’offerta e attendere le candidature; significa intercettare il pubblico corretto, nel luogo giusto. Per le aziende del territorio, VareseNews rappresenta uno strumento strategico per far incontrare domanda e offerta in modo efficace e mirato.

Un esempio significativo riguarda la ricerca di una coppia per la custodia di una villa a Taino. Nelle prime 24 ore dalla pubblicazione, l’annuncio è stato letto da oltre 3.000 persone sul giornale online, permettendo ai proprietari di ricevere diverse candidature, alcune delle quali particolarmente interessanti.

La diffusione è stata amplificata anche sui social: su LinkedIn l’annuncio ha raggiunto 3.200 utenti con 254 clic, mentre la storia Instagram ha raggiunto 3.720 account, generando 93 clic sul link. Su Facebook, infine, il post ha raggiunto 28.322 persone, è stato condiviso 63 volte e ha ottenuto 94 reazioni.

Un altro caso riguarda un’azienda di Arcisate attiva nel settore dei trasporti, alla ricerca di un autista. L’annuncio è stato letto sul giornale da quasi 4.000 persone. Su LinkedIn ha raggiunto 1.222 utenti con 35 clic, mentre su Facebook il post ha raggiunto 32.526 persone, è stato condiviso 9 volte e ha ottenuto 88 interazioni.

Questi risultati mostrano come la pubblicazione su VareseNews permetta alle aziende di intercettare rapidamente un pubblico ampio e realmente interessato alle opportunità lavorative del territorio.

Ogni giorno, infatti, migliaia di lettori consultano il giornale online per informarsi su ciò che accade nella provincia di Varese e nelle aree limitrofe. Si tratta di un pubblico radicato, attento alla vita economica locale e spesso interessato alle opportunità professionali presenti sul territorio. Pubblicare un annuncio su VareseNews consente quindi di raggiungere candidati motivati a lavorare in zona, riducendo la dispersione tipica dei grandi portali generalisti.

La pubblicazione online garantisce inoltre rapidità e ampia diffusione: l’offerta può essere condivisa sui social, consultata da desktop e smartphone e raggiungere in poche ore migliaia di potenziali candidati. Allo stesso tempo, l’azienda può valorizzare la propria identità raccontando non solo la posizione aperta, ma anche i valori, la cultura e le prospettive di crescita.

In un mercato del lavoro sempre più competitivo, scegliere un canale radicato nel territorio significa investire in qualità e relazione. Per questo pubblicare un annuncio su VareseNews non è soltanto una scelta pubblicitaria, ma una strategia concreta per attrarre talenti e contribuire allo sviluppo della comunità locale.