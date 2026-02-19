Cercasi coppia per custodia e gestione villa a Taino
Villa privata seleziona marito e moglie per pulizie, lavanderia, cura del giardino e manutenzione ordinaria. Impegno di 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno
Per villa privata sita a Taino si ricerca coppia (preferibilmente marito e moglie) per attività di custodia e gestione della proprietà.
Mansioni richieste
- Pulizie complete della villa
- Lavaggio e stiro
- Cura e mantenimento dell’ordine degli ambienti interni
- Tenuta in ordine del giardino
- Svolgimento di piccole operazioni di manutenzione ordinaria
- Servizio di autista quando necessario (è richiesto quindi essere automuniti)
Impegno richiesto
5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno.
Si richiedono serietà, affidabilità, discrezione ed esperienza in mansioni analoghe.
Per candidature e informazioni inviare una presentazione completa del proprio recapito telefonico all’indirizzo serena.vdt2318@gmail.com
