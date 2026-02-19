Varese News

Cercasi coppia per custodia e gestione villa a Taino

Villa privata seleziona marito e moglie per pulizie, lavanderia, cura del giardino e manutenzione ordinaria. Impegno di 5 giorni a settimana, 8 ore al giorno

pulizia

Per villa privata sita a Taino si ricerca coppia (preferibilmente marito e moglie) per attività di custodia e gestione della proprietà.

Mansioni richieste

  • Pulizie complete della villa
  • Lavaggio e stiro
  • Cura e mantenimento dell’ordine degli ambienti interni
  • Tenuta in ordine del giardino
  • Svolgimento di piccole operazioni di manutenzione ordinaria
  • Servizio di autista quando necessario (è richiesto quindi essere automuniti)

Impegno richiesto
5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno.

Si richiedono serietà, affidabilità, discrezione ed esperienza in mansioni analoghe.

Per candidature e informazioni inviare una presentazione completa del proprio recapito telefonico all’indirizzo serena.vdt2318@gmail.com

di
Pubblicato il 19 Febbraio 2026
