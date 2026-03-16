Trovato con una pistola in una casa in vendita a Besozzo

Casa a soqquadro e una pistola trovata addosso a un uomo che, all’arrivo dei carabinieri, avrebbe reagito prendendosela con i militari. Sono i fatti avvenuti sabato scorso a Besozzo e che hanno portato all’arresto di un uomo classe 1985.

Il sospettato è comparso lunedì davanti al giudice per il processo per direttissima. Nel corso dell’udienza il pubblico ministero ha chiesto la misura degli arresti domiciliari, mentre l’avvocato difensore, Marco Bianchi, ha sollecitato una misura meno afflittiva, ovvero l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Alla fine il giudice ha accolto la richiesta della difesa: in attesa di processo l’uomo dovrà quindi presentarsi ogni giorno a firmare alla caserma dei carabinieri della cittadina. Secondo quanto emerso durante l’udienza, l’uomo sarebbe stato sorpreso all’interno di un’abitazione in vendita da due persone, verosimilmente i proprietari dell’immobile. Con lui nella casa ci sarebbe stato anche un secondo uomo riuscito a fuggire.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, il fermato avrebbe dato in escandescenze. Durante una successiva perquisizione personale i militari gli avrebbero trovato addosso una pistola. Il sospettato, tuttavia, ha dichiarato che l’arma sarebbe stata trovata all’interno della casa e che non l’avrebbe portata con sé. Su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli investigatori.

Gli vengono contestati i reati di ricettazione, invasione abusiva di proprietà, e resistenza al pubblico ufficiale.