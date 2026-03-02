“Un fiore per la prevenzione”: Humanitas e Uyba insieme per le donne tra Busto Arsizio e Varese

Un fiore per celebrare la donna e un impegno concreto per la salute. In occasione dell’8 marzo, Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care lanciano una campagna dedicata alla prevenzione senologica che unirà sport, territorio e medicina. L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria delle “farfalle” della UYBA Volley e farà tappa tra Busto Arsizio, Legnano e Varese, trasformando la festa della donna in un “Festival della Prevenzione” aperto a tutti.

Il Village della Prevenzione alla E-Work Arena

Il cuore dell’evento sarà la E-Work Arena di Busto Arsizio, dove dalle 8.30 prenderà vita il Village della Prevenzione. In questa cornice, Humanitas Mater Domini, in qualità di partner scientifico della corsa “2Cities4Run”, offrirà un programma ricco di edutainment e sensibilizzazione. Gli specialisti dell’équipe senologica e dei centri Medical Care saranno a disposizione dei cittadini per offrire consigli e buone pratiche sulla salute femminile, sottolineando come la prevenzione sia il primo, fondamentale gesto di amore verso sé stesse.

Sport e salute con le “farfalle” della UYBA

La giornata sarà scandita dall’energia sportiva con la partenza di quattro diverse gare: la competitiva e la non competitiva di 9 km, l’Urban Trail e la Family Run. Al Village non mancheranno momenti di condivisione: le atlete della UYBA saranno presenti allo stand Humanitas per foto e incontri con i tifosi. Tra le attrazioni principali ci sarà la “Flower Station”, dove ogni donna potrà ricevere un fiore in omaggio, simbolo di una cura che deve crescere nel tempo attraverso controlli regolari e consapevolezza.

La prevenzione fa tappa in piazza a Varese

Dopo l’animazione di Busto Arsizio, l’iniziativa si sposterà nel cuore di Varese. La “Flower Station” di Humanitas Medical Care farà tappa in piazza Repubblica per incontrare le donne della città, distribuire il “fiore della prevenzione” e continuare l’opera di sensibilizzazione. Sarà un momento di confronto diretto con i medici per promuovere la cultura della diagnosi precoce anche al di fuori delle mura ospedaliere, portando il messaggio della salute direttamente tra la gente.

Ricerca e consapevolezza

Fondamentale sarà anche la presenza della Fondazione Humanitas per la Ricerca, che illustrerà l’importanza degli studi scientifici in ambito senologico. «L’amore verso sé stesse parte da un piccolo gesto: la prevenzione» è il messaggio che Humanitas vuole ribadire con forza in questo 8 marzo 2026. Per tutti i dettagli sul programma e sulle attività previste nelle diverse città, è possibile consultare le sezioni news dei siti ufficiali di Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care.