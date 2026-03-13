“Una donna sola” di Fo e Rame debutta in première nazionale al Salone Estense

Questa sera, venerdì 13 marzo alle 21, al Salone Estense di Varese Silvia Priori porta in scena Una donna sola, testo di Dario Fo e Franca Rame, in première nazionale italiana. Lo spettacolo è prodotto da Teatro Blu con il patrocinio della Fondazione Fo Rame.

Diretto e interpretato dalla stessa Priori, con videoproiezioni di Maha Lorenz, lo spettacolo nasce per celebrare il centenario della nascita di Dario Fo e ruota attorno a Roberta, donna comune e proprio per questo universale: moglie, madre, casalinga, abitata da desideri inespressi e sogni che faticano a trovare voce. Un ritratto tragicomico e poetico dell’universo femminile, costruito su un ritmo serrato che attraversa il comico e il drammatico senza mai perdere leggerezza.

Silvia Priori, diplomata alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987, ha fondato nel 1989 Teatro Blu insieme a Daniele Finzi Pasca, compagnia con cui lavora tuttora come direttrice artistica. Nel corso della carriera ha collaborato con registi di fama internazionale e portato i suoi spettacoli nei principali festival europei e mondiali, dal Festival dei Due Mondi di Spoleto alla Versiliana, fino ad Algeri e Bruxelles. Dal 2008 le sue produzioni sono selezionate tra le migliori da NEXT, il programma promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. È inoltre docente di teatro all’Università dell’Insubria di Varese.

L’appuntamento di questa sera si inserisce nel suo percorso artistico dedicato alla parità di genere, tema che Priori affronta da anni attraverso il palcoscenico.