Una panchina viola e un convegno: Cassano Magnago si mobilita contro l’epilessia

Cassano Magnago si prepara a vivere una giornata di sensibilizzazione e approfondimento dedicata all’epilessia. Domenica 15 marzo, il Comune, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e diverse realtà scientifiche e associative come LICE e Fondazione Epilessia LICE, promuove l’iniziativa «Metti in panchina l’epilessia». L’evento unirà un momento simbolico all’aperto a un importante convegno medico-scientifico volto a scardinare i pregiudizi che ancora circondano questa patologia.

Inaugurazione della panchina viola

La mattinata prenderà il via alle ore 10.00 presso il Parco della Magana. Lungo «La passeggiata del donatore» verrà ufficialmente inaugurata una panchina viola, colore simbolo della lotta all’epilessia in tutto il mondo. Si tratta di un segno tangibile per ricordare che la malattia non deve essere motivo di isolamento e che la comunità di Cassano Magnago è vicina ai pazienti e alle loro famiglie.

Il convegno a Villa Oliva

A seguire, dalle ore 10.30, i lavori si sposteranno nella Sala Paesaggi Nordici di Villa Oliva per il convegno dal titolo «Oltre la crisi, io non sono la mia crisi». Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pietro Ottaviani e del dottor Isidoro La Spina (ASST Valle Olona), si alterneranno esperti di fama regionale per fare chiarezza sulla patologia. Tra i relatori figurano la dottoressa Laura Canafoglia del Carlo Besta, il professor Pierangelo Veggiotti dell’Ospedale Buzzi e specialisti dei presidi di Gallarate e Busto Arsizio.

Esperienze e cura della persona

L’incontro non si limiterà agli aspetti clinici, ma esplorerà il vissuto quotidiano di chi convive con l’epilessia. La dottoressa Giovanna Contarini, presidente di Epilessia Lombardia ETS, interverrà sul tema della cura oltre la semplice gestione della malattia, mentre l’educatrice Eloisa Farinon porterà la propria testimonianza diretta. Le conclusioni saranno affidate al dottor John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona.