“Varese che Impresa!”, nel nuovo episodio del podcast la storia dell’atleta paralimpico Alessandro Andreoni

Alla vigilia delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, il podcast della Camera di Commercio di Varese “Varese che Impresa!” accende i riflettori su sport, territorio e storie di determinazione. Nel nuovo episodio, pubblicato mercoledì 4 marzo, protagonista è Alessandro Andreoni, atleta paralimpico di hockey su ghiaccio.

Nel corso della puntata Andreoni racconta il suo percorso nello sport, il significato dell’esperienza paralimpica e il coinvolgimento con l’evento olimpico che vedrà l’Italia al centro della scena internazionale. Un’occasione per riflettere anche sul rapporto tra sport, comunità e identità territoriale, con uno sguardo particolare al legame con la provincia di Varese.

La puntata fa parte del progetto “Varese che Impresa!”, il podcast ideato dalla Camera di Commercio per raccontare l’economia varesina attraverso le voci dei suoi protagonisti. Un format di storytelling che unisce testimonianze dirette, esperienze professionali e storie personali, con l’obiettivo di avvicinare imprese, cittadini e stakeholder ai servizi e alle iniziative dell’ente camerale.

Il primo episodio del podcast, pubblicato a novembre 2025, aveva visto protagonista il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, che aveva illustrato il ruolo dell’ente nel sostegno concreto al tessuto imprenditoriale locale. Dalle strategie per rafforzare l’attrattività del territorio ai progetti dedicati all’innovazione e alle nuove generazioni di imprenditori.

“Varese che Impresa!” si propone così come un nuovo spazio di dialogo per il territorio: un racconto in formato audio che mette in relazione futuro, impresa e comunità, offrendo uno sguardo informale e diretto sulle opportunità e sulle energie che animano l’economia varesina.