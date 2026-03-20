Varese vola a Bruxelles: i giovani scienziati della Scuola Europea premiati al Simposio delle Scienze

C’è un pezzo di Varese che brilla nel panorama scientifico europeo. La Scuola Europea di Varese ha ottenuto importanti riconoscimenti allo European Schools Science Symposium 2026 di Bruxelles, la competizione annuale che mette a confronto i migliori progetti di ricerca degli studenti di tutte le Scuole Europee del continente.

Il successo di Matěj: plastica nuova da quella vecchia

Il risultato più prestigioso è arrivato nella Sezione Junior, dove lo studente di terza media (S3) Matěj Hradec si è aggiudicato il secondo premio. Il suo progetto, intitolato «Riciclo a base di solvente degli imballaggi plastici multistrato usando lo xilene come mezzo di dissoluzione», affronta una delle sfide ambientali più complesse: il riciclo dei contenitori composti da più materiali.

Attraverso l’uso dello xilene, Matěj ha ideato un metodo chimico per separare in modo selettivo strati di polietilene (PE) e polipropilene (PP), permettendo di recuperare plastiche ad alta purezza e riducendo drasticamente rifiuti e costi di smaltimento. Un successo reso possibile grazie alla guida dell’insegnante di Scienze Integrate, Charlotte Dudal, e al supporto dei laboratori della scuola.

Robotica e biologia: i progetti in mostra

Il talento degli studenti varesini non si è fermato qui. I corridoi dell’istituto ospitano ora una mostra dei progetti innovativi presentati al simposio, tra cui spiccano:

Un braccio robotico stampato in 3D progettato per la cura automatizzata delle piante in sistemi idroponici;

Un esperimento biologico sulla capacità di adattamento dei grilli in ambienti a basse temperature.

L’ampia varietà dei lavori conferma l’approccio didattico della Scuola Europea, sempre più orientato all’apprendimento pratico e all’indagine scientifica applicata alla realtà.

In arrivo la “Green Week”

Il successo di Bruxelles si inserisce perfettamente nel percorso di Green School che l’istituto di via Montello porta avanti da anni. Proprio per dare continuità a questo impegno, la prossima settimana la scuola ospiterà la «Green Week»: una settimana intera di laboratori, attività pratiche e seminari dedicati alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente, pensati per coinvolgere studenti, docenti e famiglie in comportamenti quotidiani più ecologici.