Violenza sessuale su una disabile, patteggia a Varese a un anno e 4 mesi

Lei lo voleva salutare, allungando il braccio in un moto di affetto. Lui invece ha approfittato di quel gesto: la mano della donna presa e portata sui genitali, atto condito con la frase: «Lo senti? Ti piace?».

Vittima di tutto questo, che la legge inquadra come violenza sessuale, una donna di 66 anni al momento dei fatti, ospite di una struttura di assistenza psico sociale della provincia di Varese affetta da un serio deficit. Per quanto avvenuto nel marzo di tre anni fa è finito a processo un operatore della struttura che ha patteggiato a un anno e 4 mesi.

Oltre al reato di violenza sessuale all’uomo, 47 anni, originario della Valcuvia, veniva contestata anche l’aggravante prevista se «il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni». L’imputato – il processo si celebra in camera di consiglio ed è nella fase dell’udienza preliminare – ai tempi dei fatti era un operatore socio sanitario che lavorava nella struttura.

L’episodio è avvenuto al mattino, al momento di servire le colazioni agli ospiti: la degente, che soffre di una forma di disabilità motoria e verbale, si era protesa verso l’operatore cercando un abbraccio affettuoso – questa la contestazione – ricevendo in cambio la pesante molestia. Le parti hanno convenuto dunque una pena concordata di un anno e 4 mesi che verrà ratificata nella prossima udienza di fronte al giudice per l’udienza preliminare di Varese.