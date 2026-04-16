A Rovellasca cittadini in campo per l’ambiente con la Giornata del Verde Pulito

A Rovellasca una giornata dedicata all’ambiente e alla cura del territorio. Domenica 19 aprile torna “Giornata del Verde Pulito”, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con Econord per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nella raccolta dei rifiuti abbandonati nei boschi e nelle aree verdi.

Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 al Pozzo di San Francesco (in piazza Risorgimento), punto di partenza delle attività. Qui verrà distribuito il materiale necessario per la raccolta.

I partecipanti si divideranno poi sul territorio per dedicarsi alla pulizia delle aree individuate, contribuendo a migliorare il decoro urbano e naturale.

Alle 11.30 è previsto il ritorno al punto di ritrovo per la consegna dei sacchi raccolti.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: bastano poche ore per dare un contributo concreto alla tutela del territorio.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.