Esercitazione aeronavale sul Lago di Como
Simulati un'aggressione a bordo e un incendio durante una complessa operazione che ha coinvolto Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e sanitari
Le acque di Laglio sono diventate lo scenario di una complessa esercitazione aeronavale che ha impegnato simultaneamente le forze di polizia e i soccorritori sanitari. L’operazione ha permesso di verificare sul campo l’efficacia di un modello di intervento integrato, necessario per coordinare i diversi attori che operano sul lago: Areu, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Polizia Provinciale e Navigazione Laghi. Al centro della simulazione la capacità di attivare procedure standardizzate per garantire risposte rapide.
Il test si è articolato su due scenari critici. Nel primo è stata gestita un’operazione di polizia per un’aggressione con coltello su un traghetto; nel secondo i soccorritori sono intervenuti per un incendio a bordo, il salvataggio di due persone finite in acqua e l’evacuazione di 12 passeggeri. Per l’occasione sono stati impiegati mezzi all’avanguardia, tra cui due vedette costiere della Guardia di Finanza, due unità navali della Polizia di Stato, un mezzo di soccorso avanzato MSA2 e un’idroambulanza della Croce Rossa di Como con sei sanitari a bordo.
Secondo il direttore dell’AAT 118 di Como, Marco Paiella, «l’elemento principale per la buona riuscita di un intervento di soccorso è sicuramente una modalità operativa integrata e la formazione mirata del personale». Sulla stessa linea il comandante della Guardia di Finanza, Paolo Zottola, che ha definito la sinergia come il fattore determinante per il successo delle operazioni. Anche i prefetti di Como e Lecco, Corrado Conforto Galli e Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, hanno sottolineato l’importanza di mettere a sistema le risorse civili e militari per gestire scenari di sicurezza e soccorso senza rischi per la popolazione.
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