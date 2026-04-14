Due esercitazioni navali sulle acque del Lario

In occasione della giornata internazionale del mare, oggi martedì 14 aprile 2026, alla presenza dei Prefetti di Como e di Lecco, si è svolta, sulle acque antistanti il Comune di Laglio, l’esercitazione navale congiunta “Lago di Como 2026”. Con due diversi eventi simulati, sui fronti della security e della safety.

L’iniziativa, coordinata dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Como e dal Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera di Milano (quest’ultimo dipendente dalla Direzione Marittima della Liguria), ha avuto l’obiettivo di testare le capacità d’intervento congiunto e la standardizzazione delle procedure operative tra Enti statali e locali che, a diverso titolo, esercitano funzioni di polizia e soccorso sul bacino del Lario.

Per la riuscita delle operazioni sono state impiegate diverse unità navali delle Forze dell’Ordine e del Soccorso e anche due navi della Gestione Governativa Navigazione Laghi.

Nello specifico, l’attività è stata strutturata su due distinti scenari. Nel primo, denominato “Security”, è stata simulata un’operazione di polizia per fermare una persona che, in preda a un momento di follia, con un coltello, cercava di colpire i turisti presenti a bordo di un traghetto di linea. L’intervento congiunto della Guardia di finanza – che ha impiegato per l’occasione un team di abbordaggio – della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Provinciale ha consentito di fermare e trasferire sulla terraferma il soggetto ostile. [lefoot id=2075248]

Il secondo scenario, denominato “Safety”, ha previsto la simulazione di un evento di soccorso, con il recupero di persone in acqua e l’evacuazione di passeggeri feriti da una nave del trasporto pubblico di linea, a cura della Guardia Costiera, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa e dell’Areu. A seguire, vi è stato lo spegnimento, da parte dei Vigili del fuoco, di un incendio sviluppatosi a bordo del traghetto.

Su una delle due Navi della Navigazione Laghi erano presenti anche gli studenti dell’Istituto scolastico IIS “Leonardo da Vinci Ripamonti” di Como, che hanno assistito all’esercitazione e hanno potuto partecipare alla conferenza congiunta, svolta dai militari della Guardia di finanza e della Guardia Costiera in occasione della giornata del mare, sui temi dell’importanza del rispetto per l’ambiente marino e lacustre, ricevendo anche utili consigli per la balneazione.

In vista della stagione estiva 2026, l’esercitazione ha consentito, pertanto, di implementare le procedure operative da replicare in caso di scenari reali.