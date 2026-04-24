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Il discorso di Claudio Macchi per il 25 Aprile a Laveno Mombello

Lo studioso della Resistenza ed ex presidente Anpi Varese sarà il relatore ufficiale della cerimonia

Ottobre di sangue varesino 2018

Sarà una celebrazione all’insegna della memoria e della partecipazione quella in programma a Laveno Mombello per il 25 Aprile, in occasione dell’81° Anniversario della Liberazione. L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale dell’Anpi, coinvolgerà cittadini e istituzioni in un momento pubblico dedicato ai valori della Resistenza. Ospite principale della giornata sarà Claudio Macchi, già presidente di Anpi Varese, chiamato a tenere il discorso ufficiale. Figlio di Giuseppe Macchi, comandante partigiano, ne porta anche il nome di battaglia, a testimonianza di un legame diretto con la storia resistenziale del territorio.

Studioso della materia da oltre vent’anni, Claudio Macchi ha approfondito con rigore scientifico le vicende della Resistenza locale, firmando diverse pubblicazioni sul tema. Il suo intervento offrirà un contributo di taglio storico e civile, per sottolineare l’attualità dei valori nati dalla Liberazione.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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