Open day dedicato al nordic walking a Rescaldina

Sabato 25 aprile tornano gli appuntamento con gli open day di nordic walking a Rescaldina, promossi dal gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e dal’associazione legnanese Avisport. L’iniziativa sarà organizzata su due turni: il primo alle 9.30 e il secondo alle 11. Il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster; le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.