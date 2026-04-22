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Open day dedicato al nordic walking a Rescaldina

L'iniziativa, in programma per sabato 25 aprile, sarà organizzata su due turni: il primo alle 9.30 e il secondo alle 11

nordic walking

Sabato 25 aprile tornano gli appuntamento con gli open day di nordic walking a Rescaldina, promossi dal gruppo rescaldinese di cittadini attivi Amici del Rugareto e dal’associazione legnanese Avisport. L’iniziativa sarà organizzata su due turni: il primo alle 9.30 e il secondo alle 11. Il punto di ritrovo è il parcheggio sterrato della palestra comunale di via Schuster; le bacchette verranno fornite da Avisport a chi ne è sprovvisto.

 

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Pubblicato il 22 Aprile 2026
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