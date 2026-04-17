Precipita per venti metri, 17enne morto in val Verzasca
È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, il corpo del giovane è stato recuperato nel fiume
Infortunio mortale in val Verzasca: un 17enne è morto precipitando da un dirupo per venti metri.
L’incidente è avvenuto a Corippo, nel corso della notte tra giovedì e venerdì: stando a una prima ricostruzione della Polizia Cantonale un 17enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 20 metri in un dirupo, in un’area all’esterno di un rustico. La caduta è terminata nel fiume Verzasca.
La scomparsa del giovane è stata segnalata poco dopo le 6.00 alla Centrale comune d’allarme (CECAL). Sul posto per le operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS).
Il corpo del 17enne è stato rinvenuto poco dopo le 11.30 nelle acque del fiume Verzasca. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.
In corso le indagini della Cantonale.
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