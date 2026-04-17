Precipita per venti metri, 17enne morto in val Verzasca

Infortunio mortale in val Verzasca: un 17enne è morto precipitando da un dirupo per venti metri.

L’incidente è avvenuto a Corippo, nel corso della notte tra giovedì e venerdì: stando a una prima ricostruzione della Polizia Cantonale un 17enne cittadino svizzero domiciliato nel Canton Berna è rimasto vittima di una caduta di circa 20 metri in un dirupo, in un’area all’esterno di un rustico. La caduta è terminata nel fiume Verzasca.

La scomparsa del giovane è stata segnalata poco dopo le 6.00 alla Centrale comune d’allarme (CECAL). Sul posto per le operazioni di ricerca e recupero sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori della Rega e del Soccorso Alpino Svizzero (SAS).

Il corpo del 17enne è stato rinvenuto poco dopo le 11.30 nelle acque del fiume Verzasca. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.

In corso le indagini della Cantonale.