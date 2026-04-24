Tutti gli eventi di maggio a Materia
Un mese ricco di appuntamenti tra libri, spettacoli, riflessioni e momenti condivisi: da inizio maggio fino a fine mese, l'hub culturale di Castronno propone un calendario che unisce cultura, territorio e partecipazione
Un nuovo mese di appuntamenti a Materia di Castronno, tra libri, teatro, musica e momenti di confronto. Un calendario che accompagna tutto maggio con proposte diverse, pensate per pubblici e interessi differenti.
Lunedì 4 maggio – ore 21
Un viaggio con Giuseppe tra ombra e luce
Una serata con Giuseppe Geneletti e il suo Materia prima della domanda. Un incontro che attraversa stanchezza, amore e paura, tra parole che chiedono di guardarsi davvero. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 5 maggio – ore 21
Un libro per tornare a leggere la montagna
Sergio Di Benedetto, autore di Le stagioni e i ricordi, dialoga con il CAI di Varese sul rapporto tra uomo, natura e memoria, a partire dall’eredità di Mario Rigoni Stern. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 6 maggio – ore 21
Racconti al Passo: quando il teatro cammina
Un viaggio tra parole e paesaggi con il progetto di teatro itinerante tra Val Veddasca, Dumentina e Valcuvia, tra immagini, letture e testimonianze. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 7 maggio – ore 21
Un corpo negato
La compagnia “Un Po’ Fuori” porta in scena uno spettacolo tra denuncia dei pregiudizi e affermazione dell’identità, con ventidue attori in scena. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 8 maggio – ore 21
DoveSiCanta
Una serata aperta a tutti, senza palco, per cantare insieme e condividere la musica in modo spontaneo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Sabato 9 maggio – ore 18
Il Circolo Polare artico da vicino
Leonardo Piccione racconta il suo viaggio a Grímsey, tra paesaggi estremi e storie di vita al limite del mondo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Domenica 10 maggio – dalle 10 alle 19
Vinyl Market XXL
Migliaia di dischi, cd e articoli musicali nuovi e usati, tra grandi classici e rarità. INGRESSO LIBERO
Lunedì 11 maggio – ore 21
Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti
Simone Pieranni presenta Lo specchio americano, tra storia, politica e immaginario. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 12 maggio – dalle 10 alle 12.30
La Via delle Api si arricchisce con due Bee Hotel
Un percorso didattico con inaugurazione dei nuovi Bee Hotel lungo la Via delle Api. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 12 maggio – ore 21
Che fare con l’Europa?
Un confronto sul futuro dell’Unione europea tra integrazione e nuove sfide. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 13 maggio – ore 21
VI° Caimanight – Il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo
Una serata per conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori in montagna. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 14 maggio – ore 21
Cortisonici Film Festival: i vincitori del concorso 2026
Una selezione dei migliori cortometraggi dal festival internazionale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 15 maggio – ore 18-20
Nasce la Biblioteca della birra artigianale italiana
Un progetto dedicato alla storia e alla cultura della birra artigianale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 15 maggio – ore 21
“La gente vuole pezzi semplici”: i Comizi Musicali di Paolo Pieretto
Il cantautore presenta il suo nuovo album tra musica e critica sociale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Lunedì 18 maggio – ore 21
La città è di tutti
Elena Granata riflette sul valore condiviso dello spazio urbano. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 19 maggio – ore 21
Il cervello e il primato dell’essere umano
Un incontro con Nino Marra tra scienza e esperienza sul campo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 20 maggio – ore 21
WOW! – Un museo a cielo aperto nel Parco delle Cinque Vette
Presentazione del progetto tra arte e territorio. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 21 maggio – ore 21
Istruzioni per l’uso (un dialogo non protetto)
Una puntata speciale in diretta con Radio Materia tra podcast e confronto. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 22 maggio – ore 21
Tra tenerezza e racconti
Il Coro Piambello porta in scena un repertorio tra canti popolari e suggestioni. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Sabato 23 maggio – ore 15
Un baktus per restare uniti
Un pomeriggio di uncinetto in compagnia, in vista dell’evento benefico Lungolana. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Lunedì 25 maggio – ore 21
Un viaggiatore sovrappeso in Iran
Bernardo Notarangelo racconta il suo viaggio tra incontri e contraddizioni. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Martedì 26 maggio – ore 21
Istruzioni per il futuro (non incluse)
Secondo appuntamento in diretta tra podcast e generazioni a confronto. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Mercoledì 27 maggio – ore 21
Spiegami – Biennale Arte 2026
Guia Cortassa guida alla scoperta dell’arte contemporanea. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Giovedì 28 maggio – ore 21
Un’altra strada possibile: economia, politica e futuro
Un dialogo sulle sfide del presente tra diseguaglianze e cambiamento. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
Venerdì 29 maggio – ore 21
Tra parentesi: amore, lotta e crescita
miacaracarolina presenta il suo primo lavoro cantautorale dal vivo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO
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