Tutti gli eventi di maggio a Materia

Un nuovo mese di appuntamenti a Materia di Castronno, tra libri, teatro, musica e momenti di confronto. Un calendario che accompagna tutto maggio con proposte diverse, pensate per pubblici e interessi differenti.

Lunedì 4 maggio – ore 21

Un viaggio con Giuseppe tra ombra e luce

Una serata con Giuseppe Geneletti e il suo Materia prima della domanda. Un incontro che attraversa stanchezza, amore e paura, tra parole che chiedono di guardarsi davvero. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 5 maggio – ore 21

Un libro per tornare a leggere la montagna

Sergio Di Benedetto, autore di Le stagioni e i ricordi, dialoga con il CAI di Varese sul rapporto tra uomo, natura e memoria, a partire dall’eredità di Mario Rigoni Stern. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 6 maggio – ore 21

Racconti al Passo: quando il teatro cammina

Un viaggio tra parole e paesaggi con il progetto di teatro itinerante tra Val Veddasca, Dumentina e Valcuvia, tra immagini, letture e testimonianze. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 7 maggio – ore 21

Un corpo negato

La compagnia “Un Po’ Fuori” porta in scena uno spettacolo tra denuncia dei pregiudizi e affermazione dell’identità, con ventidue attori in scena. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 8 maggio – ore 21

DoveSiCanta

Una serata aperta a tutti, senza palco, per cantare insieme e condividere la musica in modo spontaneo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Sabato 9 maggio – ore 18

Il Circolo Polare artico da vicino

Leonardo Piccione racconta il suo viaggio a Grímsey, tra paesaggi estremi e storie di vita al limite del mondo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Domenica 10 maggio – dalle 10 alle 19

Vinyl Market XXL

Migliaia di dischi, cd e articoli musicali nuovi e usati, tra grandi classici e rarità. INGRESSO LIBERO

Lunedì 11 maggio – ore 21

Lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti

Simone Pieranni presenta Lo specchio americano, tra storia, politica e immaginario. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 12 maggio – dalle 10 alle 12.30

La Via delle Api si arricchisce con due Bee Hotel

Un percorso didattico con inaugurazione dei nuovi Bee Hotel lungo la Via delle Api. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 12 maggio – ore 21

Che fare con l’Europa?

Un confronto sul futuro dell’Unione europea tra integrazione e nuove sfide. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 13 maggio – ore 21

VI° Caimanight – Il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo

Una serata per conoscere da vicino il lavoro dei soccorritori in montagna. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 14 maggio – ore 21

Cortisonici Film Festival: i vincitori del concorso 2026

Una selezione dei migliori cortometraggi dal festival internazionale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 15 maggio – ore 18-20

Nasce la Biblioteca della birra artigianale italiana

Un progetto dedicato alla storia e alla cultura della birra artigianale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 15 maggio – ore 21

“La gente vuole pezzi semplici”: i Comizi Musicali di Paolo Pieretto

Il cantautore presenta il suo nuovo album tra musica e critica sociale. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Lunedì 18 maggio – ore 21

La città è di tutti

Elena Granata riflette sul valore condiviso dello spazio urbano. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 19 maggio – ore 21

Il cervello e il primato dell’essere umano

Un incontro con Nino Marra tra scienza e esperienza sul campo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 20 maggio – ore 21

WOW! – Un museo a cielo aperto nel Parco delle Cinque Vette

Presentazione del progetto tra arte e territorio. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 21 maggio – ore 21

Istruzioni per l’uso (un dialogo non protetto)

Una puntata speciale in diretta con Radio Materia tra podcast e confronto. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 22 maggio – ore 21

Tra tenerezza e racconti

Il Coro Piambello porta in scena un repertorio tra canti popolari e suggestioni. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Sabato 23 maggio – ore 15

Un baktus per restare uniti

Un pomeriggio di uncinetto in compagnia, in vista dell’evento benefico Lungolana. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Lunedì 25 maggio – ore 21

Un viaggiatore sovrappeso in Iran

Bernardo Notarangelo racconta il suo viaggio tra incontri e contraddizioni. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Martedì 26 maggio – ore 21

Istruzioni per il futuro (non incluse)

Secondo appuntamento in diretta tra podcast e generazioni a confronto. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Mercoledì 27 maggio – ore 21

Spiegami – Biennale Arte 2026

Guia Cortassa guida alla scoperta dell’arte contemporanea. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Giovedì 28 maggio – ore 21

Un’altra strada possibile: economia, politica e futuro

Un dialogo sulle sfide del presente tra diseguaglianze e cambiamento. PRENOTA QUI IL TUO POSTO

Venerdì 29 maggio – ore 21

Tra parentesi: amore, lotta e crescita

miacaracarolina presenta il suo primo lavoro cantautorale dal vivo. PRENOTA QUI IL TUO POSTO