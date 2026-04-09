Villa Impianti, vent’anni di sicurezza e domotica tra Cislago e Castiglione Olona

Fra qualche mese Villa Impianti compie vent’anni esatti. Il suo fondatore li ha costruiti uno alla volta, partendo da solo e arrivando a uno staff di dieci persone che non si ferma mai, nemmeno la notte.

L’azienda nasce infatti nel luglio del 2006 per iniziativa di Ronny Villa, perito elettronico diplomato all’ITIS di Tradate, che lascia il posto fisso per scommettere su sé stesso.

L’azienda, che ha la sede amministrativa a Cislago e quella logistica a Castiglione Olona, progetta, installa e mantiene impianti termici, idraulici, elettrici e domotici per privati e imprese. Dal 2023 è diventata Srl, e in azienda lavora anche Jenni, sorella di Ronny, che gestisce l’amministrazione fin dai primissimi mesi.

Prima di fondare Villa Impianti, Ronny Villa ha percorso tutta un’altra strada, come ha raccontato in una puntata di Materia d’Impresa, la rubrica settimanale di VareseNews: i primi due anni di lavoro li ha trascorsi, per esempio, alle dipendenze di una società che operava per conto del Tribunale di Busto Arsizio e di Gallarate.

Il suo compito era entrare nelle abitazioni degli indagati e installare microspie. «Il ricordo che porterò sempre di quell’esperienza», racconta, «è che il secondo anno, in spiaggia, sfogliando La Repubblica trovai un articolo che raccontava dell’arresto di una persona grazie al nostro lavoro».

Poi, considerando i rischi del mestiere e il desiderio di mettere su famiglia, ha scelto di restare nel mondo della sicurezza ma da un’altra angolazione: otto anni in quella che definisce «La prima azienda in Italia, nel 1921, a installare sistemi di sicurezza in tutta la penisola», seguiti da altri due come responsabile degli impianti di tutti gli uffici postali della provincia di Varese. Un lavoro che si è rivelato, col tempo, troppo ripetitivo. «Visto un ufficio, visti tutti», dice.

E così, nel luglio del 2006, è arrivato il momento del salto. Due mesi dopo la fondazione, Villa ha capito che fare tutto da solo è difficile e ha coinvolto la sorella Jenni, che da allora gestisce l’amministrazione. Oggi lo staff conta dieci persone: sei tecnici e quattro in ufficio («tre e mezzo», precisa Villa, «perché io non amo stare molto in ufficio»).

La clientela spazia dal privato alle grandi catene: Villa Impianti segue tutti i punti vendita lombardi e piemontesi di una grossa catena di abbigliamento presente in tutto il mondo, e sta lavorando a un progetto domotico per una quarantina di negozi di surgelati, con l’obiettivo di ridurne i consumi energetici.

Proprio la domotica è uno dei terreni su cui l’azienda ha investito di più. Villa la descrive come «un foglio bianco da colorare insieme al cliente»: nessuna soluzione preconfezionata, ma un ascolto attento delle esigenze — a volte anche di quelle che il cliente non sa ancora di avere.

Un esempio concreto: nei negozi che Villa Impianti segue come manutentore, era frequente trovare al mattino tutti i corpi illuminanti accesi, quando la direttiva aziendale ne prevedeva solo trenta attivi per le pulizie. «Abbiamo studiato un sistema che annulla l’errore umano», spiega Villa: le luci si spengono automaticamente a una certa ora, restano accese solo quelle di sicurezza, e al mattino non si trovano bollette gonfiate e dipendenti da rimproverare.

L’azienda è attiva sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Quattro tecnici garantiscono la reperibilità a rotazione e gestiscono le chiamate di emergenza come un centralino di pronto soccorso: prima una valutazione telefonica, poi — se necessario — l’intervento sul campo. «È bello – spiega Villa – sentirsi richiamare il giorno dopo da qualcuno che fino alla sera prima non ti conosceva, per ringraziarti di non averlo lasciato al freddo».

La partnership con l‘ITIS di Tradate — la stessa scuola dove Villa si è diplomato — è un altro pilastro dell’azienda: ogni anno due studenti fanno alternanza scuola-lavoro, e quasi tutti i tecnici oggi in organico sono stati assunti dopo uno stage. Villa è diretto con chi entra: «Dico loro subito che ogni giorno non sanno a che ora escono e non sanno a che ora tornano». Chi cerca la routine, aggiunge, farà bene a cercare altrove.

Quanto al futuro, Villa non punta a una successione familiare: il figlio si diploma a breve ma ha altre strade in testa. L’obiettivo è costruire una struttura capace di andare avanti da sola, che lo vede però disponibile per consulenze. «Sarebbe un peccato – ha spiegato – che dopo tutti i sacrifici questa realtà non fosse più presente sul territorio». Ma al futuro ci si penserà poi.