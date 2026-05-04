Dante e solidarietà al Teatro Lux: uno spettacolo per Ananda Assisi
Il 7 maggio va in scena “ItinerDante – Siamo Inferno”. L'evento, organizzato dall'associazione Yogamore, raccoglierà fondi per la comunità spirituale umbra
L’opera di Dante Alighieri si fa veicolo di solidarietà nel cuore di Busto Arsizio. Giovedì 7 maggio 2026, il Cinema Teatro Lux ospiterà lo spettacolo “ItinerDante – Siamo Inferno”, un’iniziativa che unisce l’approfondimento culturale alla beneficenza.
Arte e raccolta fondi
La serata è prodotta dall’Associazione Yogamore ASD e nasce con uno scopo preciso: l’intero ricavato dell’evento sarà infatti destinato a una raccolta fondi per sostenere la comunità spirituale di Ananda Assisi. Si tratta di una realtà che da oltre cinquant’anni si dedica alla diffusione di valori legati alla pace, alla consapevolezza e alla crescita interiore, fungendo da punto di riferimento per chi ricerca un percorso di spiritualità pratica.
Un viaggio nell’Inferno
Lo spettacolo “ItinerDante” non è solo una rappresentazione teatrale, ma un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in un percorso di riflessione attraverso i versi del Sommo Poeta, declinati in una chiave che punta a unire l’espressione artistica ai valori del supporto comunitario.
«Si tratta di un’occasione preziosa per unire l’arte del teatro alla solidarietà — spiegano gli organizzatori di Yogamore — supportando una realtà che da anni si dedica alla diffusione di valori di pace e consapevolezza».
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per favorire la partecipazione a un evento che promette di nutrire lo spirito e, contemporaneamente, offrire un aiuto concreto a una comunità d’eccellenza nel panorama spirituale italiano.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
slarizza su “Gli ultimi giorni con mia madre: doveva essere una morte dignitosa, siamo rimaste sole". Una figlia racconta
Viacolvento su A Carnago Fratelli d'Italia attacca il "pendolarismo" del consigliere di Forza Italia
GrandeFratello su Il centrosinistra lancia il "Patto per Varese": coalizione aperta e candidato entro fine anno
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.