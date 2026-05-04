Dante e solidarietà al Teatro Lux: uno spettacolo per Ananda Assisi

L’opera di Dante Alighieri si fa veicolo di solidarietà nel cuore di Busto Arsizio. Giovedì 7 maggio 2026, il Cinema Teatro Lux ospiterà lo spettacolo “ItinerDante – Siamo Inferno”, un’iniziativa che unisce l’approfondimento culturale alla beneficenza.

Arte e raccolta fondi

La serata è prodotta dall’Associazione Yogamore ASD e nasce con uno scopo preciso: l’intero ricavato dell’evento sarà infatti destinato a una raccolta fondi per sostenere la comunità spirituale di Ananda Assisi. Si tratta di una realtà che da oltre cinquant’anni si dedica alla diffusione di valori legati alla pace, alla consapevolezza e alla crescita interiore, fungendo da punto di riferimento per chi ricerca un percorso di spiritualità pratica.

Un viaggio nell’Inferno

Lo spettacolo “ItinerDante” non è solo una rappresentazione teatrale, ma un’occasione per coinvolgere la cittadinanza in un percorso di riflessione attraverso i versi del Sommo Poeta, declinati in una chiave che punta a unire l’espressione artistica ai valori del supporto comunitario.

«Si tratta di un’occasione preziosa per unire l’arte del teatro alla solidarietà — spiegano gli organizzatori di Yogamore — supportando una realtà che da anni si dedica alla diffusione di valori di pace e consapevolezza».

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per favorire la partecipazione a un evento che promette di nutrire lo spirito e, contemporaneamente, offrire un aiuto concreto a una comunità d’eccellenza nel panorama spirituale italiano.