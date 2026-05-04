Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

“Donne in salute”, le conferenze per stare bene: la candida

Venerdì 8 Maggio alle 20:30, presso la Galleria Boragno, l’ottavo degli appuntamenti di “Donne in salute” - Le conferenze per stare bene in collaborazione con PharmaExtracta Sps

“Donne in salute” - Le conferenze per stare bene - LA CANDIDA

Venerdì 8 Maggio alle 20:30, presso la Galleria Boragno, l’ottavo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene in collaborazione con PharmaExtracta Sps.

LA CANDIDA – UN’INFEZIONE RICORRENTE CHE POSSIAMO SCONFIGGERE

Bruciore, dolore ai rapporti, fastidio persistente, vulvodinia: sintomi spesso sottovalutati o trattati solo superficialmente.
Durante questa conferenza parleremo di cause profonde, prevenzione e strategie concrete per interrompere il circolo delle recidive.

Perché il dolore non va sopportato: si può capire, trattare e superare.

Presentazione a cura della Dott.ssa Elena Corradini – Ginecologa e della Dott.ssa Nicole Moroni – Ostetrica

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a:
conferenzesalute@gmail.com

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Maggio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.