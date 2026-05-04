“Donne in salute”, le conferenze per stare bene: la candida
Venerdì 8 Maggio alle 20:30, presso la Galleria Boragno, l’ottavo degli appuntamenti di “Donne in salute” - Le conferenze per stare bene in collaborazione con PharmaExtracta Sps
Venerdì 8 Maggio alle 20:30, presso la Galleria Boragno, l’ottavo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene in collaborazione con PharmaExtracta Sps.
LA CANDIDA – UN’INFEZIONE RICORRENTE CHE POSSIAMO SCONFIGGERE
Bruciore, dolore ai rapporti, fastidio persistente, vulvodinia: sintomi spesso sottovalutati o trattati solo superficialmente.
Durante questa conferenza parleremo di cause profonde, prevenzione e strategie concrete per interrompere il circolo delle recidive.
Perché il dolore non va sopportato: si può capire, trattare e superare.
Presentazione a cura della Dott.ssa Elena Corradini – Ginecologa e della Dott.ssa Nicole Moroni – Ostetrica
La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a:
conferenzesalute@gmail.com
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