“Donne in salute”, le conferenze per stare bene: la candida

Venerdì 8 Maggio alle 20:30, presso la Galleria Boragno, l’ottavo degli appuntamenti di “Donne in salute” – Le conferenze per stare bene in collaborazione con PharmaExtracta Sps.

LA CANDIDA – UN’INFEZIONE RICORRENTE CHE POSSIAMO SCONFIGGERE

Bruciore, dolore ai rapporti, fastidio persistente, vulvodinia: sintomi spesso sottovalutati o trattati solo superficialmente.

Durante questa conferenza parleremo di cause profonde, prevenzione e strategie concrete per interrompere il circolo delle recidive.

Perché il dolore non va sopportato: si può capire, trattare e superare.

Presentazione a cura della Dott.ssa Elena Corradini – Ginecologa e della Dott.ssa Nicole Moroni – Ostetrica

La partecipazione è libera e gratuita, ma è gradita un’iscrizione via mail a:

conferenzesalute@gmail.com