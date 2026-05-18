Gemellaggi, il modello Luino: un percorso che può portare lontano

L’ex consigliere comunale di Luino Libero Tati chiede di condividere il percorso fatto in quesi anni dalla città sul lago Maggiore in tema gemellaggi. Un “modello Luino” che si auspica possa venir replicato dalle amministrazioni a venire.

Da ex consigliere dell’attuale maggioranza, oggi trasferitosi lontano da Luino, condivido due documenti da me redatti.

Il primo documento è una relazione sull’attività svolta nell’ambito delle relazioni internazionali del Comune, incarico affidatomi dal sindaco Enrico Bianchi.

Il testo analizza il percorso costruito insieme ai nostri partner in Europa e in Giappone, tracciandone un bilancio strategico e delineandone le prospettive future.

Il secondo documento è il cosiddetto Libro dei gemellaggi: una lunga narrazione illustrata dei progetti che ho avuto modo di ideare e gestire nel corso del mandato.

La pubblicazione di questi materiali risponde a diversi obiettivi.

Il primo riguarda quella che nel mondo anglosassone viene definita accountability: un concetto difficilmente traducibile in modo pieno nelle lingue latine e che richiama non soltanto la responsabilità, ma anche il dovere di rendere conto del proprio operato.

Quell’accountability che, al momento del nostro insediamento, non ci fu consegnata dai predecessori, credo oggi debba essere garantita a chi sarà chiamato ad amministrare Luino negli anni a venire, nonché a noi stessi e alla cittadinanza tutta.

Ma questi documenti vogliono soprattutto rappresentare un lascito utile e concreto per il Comune: una memoria storica del percorso svolto, un vademecum organizzativo per i progetti futuri, una base credibile per avviare collaborazioni con nuovi partner internazionali e uno strumento di supporto per candidature a bandi europei e future richieste di finanziamento.

Nel caso del Libro dei gemellaggi, essi possono inoltre costituire un materiale di promozione del territorio e delle associazioni luinesi coinvolte nei vari progetti.

È inoltre mia intenzione trasmetterli anche alle città partner, tradotti e adattati nelle rispettive lingue.

Nel campo della cooperazione giovanile e delle relazioni internazionali, Luino rappresenta oggi un modello difficilmente riscontrabile in realtà italiane di dimensioni analoghe: un esempio concreto di Europa costruita dal basso.

Il trio fondatore italo-franco-tedesco, assieme ad austriaci e giapponesi, ha posto le basi per lo sviluppo di un modello condiviso su scala europea. In tal senso, ritengo che Enrico Bianchi rappresenti oggi la figura più adatta a proseguire il percorso avviato.

La relazione strategica e il Libro dei gemellaggi sono scaricabili ai seguenti link in una versione alleggerita per facilitarne la consultazione e il download