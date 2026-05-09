Incidente a Ispra in via Fermi: soccorso un giovane di 19 anni

Un incidente stradale si è verificato sabato intorno alle ore 18.45a Ispra, lungo via Enrico Fermi. Lo scontro ha coinvolto un’autovettura e una motocicletta.

Nell’impatto è rimasta coinvolta una sola persona, un ragazzo di 19 anni. Immediato l’intervento dei soccorsi coordinati dalla Soreu Laghi, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso avanzato. La missione è stata gestita con l’invio di un’ambulanza, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’evento.

Per i rilievi di rito e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Gallarate. Le dinamiche esatte dello scontro sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine per stabilire eventuali responsabilità. Le operazioni di soccorso si sono concluse sul posto.